Bipa mit günstigeren Preisen auf Expansionskurs

Schon heuer greift Bipa tief in die Tasche und steckt hierzulande zehn Millionen Euro in zehn Neu- und vier Umbauten. Im nächsten Jahr sind weitere zwölf neue Standorte sowie drei Erweiterungen geplant. Die Zahl von derzeit rund 570 Filialen soll aber kaum steigen, die Verkaufsflächen jedoch schon. Darüber hinaus bekommen alle Filialen einen neuen Look. Aktuell haben schon über 40 Prozent der Geschäfte das neue Ladenkonzept.