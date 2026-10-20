Bipa mit günstigeren Preisen auf Expansionskurs

Die Drogeriekette Bipa investiert kräftig in sein Filialnetz: In den kommenden drei Jahren fließen mehr als 100 Millionen Euro in neue Standorte und die Modernisierung bestehender Geschäfte. Während die Rewe-Tochter in Österreich, Kroatien und Rumänien expandiert, setzt sie auch auf größere Verkaufsflächen und neue Eigenmarken. Und sogar die Preise sind zuletzt gesunken.
Der heimische Drogeriehandel ist heiß umkämpft. Neben Dm und Müller zählt Bipa zu den drei großen Platzhirschen. Die Rewe-Tochter lässt jetzt mit einer beachtlichen Ansage aufwarten. „Wir werden in den nächsten drei Jahren über 100 Millionen Euro investieren“, erklärt Bipa-Geschäftsführer Markus Geyer.
Das Geld soll in neue Filialen, die Modernisierung bestehender Standorte und größere Verkaufsflächen in Österreich, Kroatien und Rumänien fließen. Etwa ein Drittel des Betrags wird bei uns investiert.
Schon heuer greift Bipa tief in die Tasche und steckt hierzulande zehn Millionen Euro in zehn Neu- und vier Umbauten. Im nächsten Jahr sind weitere zwölf neue Standorte sowie drei Erweiterungen geplant. Die Zahl von derzeit rund 570 Filialen soll aber kaum steigen, die Verkaufsflächen jedoch schon. Darüber hinaus bekommen alle Filialen einen neuen Look. Aktuell haben schon über 40 Prozent der Geschäfte das neue Ladenkonzept.
Wir werden in den nächsten drei Jahren über 100 Millionen Euro investieren.
Bipa-International Chef Markus Geyer
Bild: RobertHarson
Heuer 150. Filiale in Kroatien
Erfolgreich unterwegs ist man aber auch im Ausland. In Kroatien wird beispielsweise heuer die 150. Filiale eröffnet. In Rumänien, wo man heuer erst startete, sollen die Standorte von derzeit elf auf 18 bis Jahresende steigen.
Preise bei Bipa rückläufig
Bemerkenswert ist die Preisentwicklung bei Bipa. So verbilligte sich das Sortiment im letzten Jahr sogar um ein Prozent, heuer bislang um 0,6 Prozent. Das Umsatzwachstum seit 2021 von fast 25 Prozent sei somit nicht inflationsgetrieben, sondern durch die gute Nachfrage und neue Filialen zurückzuführen. Auf konkurrenzfähige Preise legt man jedenfalls einen großen Wert, heißt es. So werden regelmäßig Preisvergleiche angestellt.
Eigenmarken werden ausgebaut
Weiteres Wachstum verspricht sich der Händler auch bei den Eigenmarken. Dort sei unter anderem die Nachfrage nach Gesundheitsprodukten (zum Beispiel Vitaminpräparate). Die Marke BILife wird daher hier um 100 Produkte aufgestockt. Aber auch bei Look by Bipa kommen 100 neue Nagellacke, Wimperntuschen oder Ähnliches hinzu.
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