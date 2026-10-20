2:1! Krems nach katastrophen Start weiter on fire

Nach fünf gespielten Runden stand der Kremser SC mit nur zwei Punkten im Tabellenkeller der Ostliga. Sechs Runden später hat die Maierhofer-Elf 18 Punkte mehr auf dem Konto und liegt auf Rang fünf. Mit dem 2:1-Sieg in Scheiblingkirchen gab es den nächsten Meilenstein. Im Video gibt es die Highlights der Ostliga-Runde