Muster: „Für mich ist Wien ein 1000er-Turnier“

Sechs Spieler aus den Top 10 der Weltrangliste sind dabei – darunter Alexander Zverev, Carlos Alcaraz und Daniil Medvedev. Das Starterfeld könnte nicht besser sein, meint Turnierbotschafter Muster.

„Für mich ist das ein 1000er-Turnier“, so die ehemalige Nummer 1. „ Denn da spielen heuer richtig gute Spieler! Auch wenn du ein 1000er-Turnier hättest, schüttest du zwar mehr Preisgeld aus, kostet Unmengen, weil du Lizenz haben musst, aber du bekommst deshalb kein besseres Starterfeld. Also ich glaube, das sind die besten Spieler, die man dieser Woche bekommen konnte. Aber ich lege mich nicht fest, wer dieses Turnier gewinnen wird, weil es eben so viele Möglichkeiten gibt.“