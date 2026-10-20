Cosmo mit Feier und Konzert zu Mamas Fünfziger

Benjamin Gedeon – alias Cosmo – tritt am Samstag für die Kinderkrebshilfe auf. In Halbturn wird er sowohl „Tanzschein“ als auch neue Lieder präsentieren.
Als unseren Vertreter beim heurigen Songcontest in Wien kennt ihn wohl fast jeder. Dass der Bursche eigentlich aus Halbturn im Bezirk Neusiedl am See stammt, wissen auch viele.
Feier für Mama Nora
Am 24. Oktober – sprich kommenden Samstag – tritt er nun im Gemeindezentrum in seiner Heimatgemeinde auf. Der Anlass: Seine Mama Nora feierte in dieser Woche ihren 50. Geburtstag. Zuerst wird zur kleinen Feier geladen, dann hofft man auf viele Gäste, die Ben sehen und hören wollen. Der Erlös der freien Spende wird nämlich der Kinderkrebshilfe zur Verfügung gestellt.
Übrigens: Seit dem Songcontest war der Halbturner nicht untätig. Der Sänger stellte sein Debütalbum fertig und spielte gerade seine erste Konzert-Tour in Österreich und Deutschland. „Lieber träum ich weiter“ ist seit 25. September auf dem Markt.
Neue Lieder präsentiert
Im Halbturner Gemeindezentrum werden wohl sowohl der „Tanzschein“ als auch einige neue Lieder mit von der Partie sein. Wer also ein Freund des Burgenländers mit dem blauen Stern über dem Auge ist und vielleicht auch noch gern Gutes tut und die Kinderkrebshilfe unterstützen möchte, ist am 24. Oktober herzlich willkommen. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn des Konzerts dann um 20 Uhr.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.