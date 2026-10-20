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Spenden für Krebshilfe

Cosmo mit Feier und Konzert zu Mamas Fünfziger

Burgenland
20.10.2026 11:11
Benjamin Gedeon – alias Cosmo – tritt in Halbturn auf.
Benjamin Gedeon – alias Cosmo – tritt in Halbturn auf.(Bild: Eva Manhart)
Porträt von Charlotte Barbara Titz
Von Charlotte Barbara Titz

Benjamin Gedeon – alias Cosmo – tritt am Samstag für die Kinderkrebshilfe auf. In Halbturn wird er sowohl „Tanzschein“ als auch neue Lieder präsentieren.

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Als unseren Vertreter beim heurigen Songcontest in Wien kennt ihn wohl fast jeder. Dass der Bursche eigentlich aus Halbturn im Bezirk Neusiedl am See stammt, wissen auch viele.

Feier für Mama Nora
Am 24. Oktober – sprich kommenden Samstag – tritt er nun im Gemeindezentrum in seiner Heimatgemeinde auf. Der Anlass: Seine Mama Nora feierte in dieser Woche ihren 50. Geburtstag. Zuerst wird zur kleinen Feier geladen, dann hofft man auf viele Gäste, die Ben sehen und hören wollen. Der Erlös der freien Spende wird nämlich der Kinderkrebshilfe zur Verfügung gestellt.

Übrigens: Seit dem Songcontest war der Halbturner nicht untätig. Der Sänger stellte sein Debütalbum fertig und spielte gerade seine erste Konzert-Tour in Österreich und Deutschland. „Lieber träum ich weiter“ ist seit 25. September auf dem Markt.

Neue Lieder präsentiert
Im Halbturner Gemeindezentrum werden wohl sowohl der „Tanzschein“ als auch einige neue Lieder mit von der Partie sein. Wer also ein Freund des Burgenländers mit dem blauen Stern über dem Auge ist und vielleicht auch noch gern Gutes tut und die Kinderkrebshilfe unterstützen möchte, ist am 24. Oktober herzlich willkommen. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn des Konzerts dann um 20 Uhr.

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