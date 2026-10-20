Cosmo mit Feier und Konzert zu Mamas Fünfziger

Neue Lieder präsentiert

Im Halbturner Gemeindezentrum werden wohl sowohl der „Tanzschein“ als auch einige neue Lieder mit von der Partie sein. Wer also ein Freund des Burgenländers mit dem blauen Stern über dem Auge ist und vielleicht auch noch gern Gutes tut und die Kinderkrebshilfe unterstützen möchte, ist am 24. Oktober herzlich willkommen. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn des Konzerts dann um 20 Uhr.