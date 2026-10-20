Ofczarek spricht über seine unheilbare Krankheit

„Diagnose bedeutet nicht das Ende des Lebens“

Besonders seine Frau Tamara Metelka gibt ihm dabei Halt. „Du bist so viel mehr als dein Gang, wenn du auf die Bühne gehst“, machte sie ihm einst Mut. Mit seiner Offenheit möchte der 55-Jährige nun auch anderen Betroffenen Hoffnung geben. Denn seine Botschaft ist klar: „Die Diagnose bedeutet nicht das Ende des Lebens, sondern ist ein Aufruf zur Veränderung.“