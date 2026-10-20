Ofczarek spricht über seine unheilbare Krankheit

Seit vielen Jahren lebt Burgtheater-Schauspieler Nicholas Ofczarek mit MS. Nun spricht der 55-Jährige erstmals offen über seine Krankheit.
„Du weißt schon, das ist unheilbar“, erinnert sich Nicholas Ofczarek an die Worte seiner Ärztin. Damals war der Burgtheater-Star gerade einmal 27 Jahre alt, seine Tochter erst kurz zuvor zur Welt gekommen. Seither lebt er mit Multipler Sklerose (MS). Lange sprach der Schauspieler kaum öffentlich über seine Erkrankung, doch im neuen Magazin „Fleisch“ (siehe unten) gewährt er nun sehr persönliche Einblicke.
Seit Jahrzehnten begeistert Ofczarek auf der Bühne, doch mittlerweile wird selbst der Weg dorthin manchmal zur Herausforderung. „Manchmal ist es schon ein Problem, überhaupt über die Stiegen auf die Bühne zu kommen“, erzählt er offen. Auch seine Art zu spielen habe sich durch die Krankheit verändert. Während er früher viel mit seinem Körper arbeitete, setzt er heute verstärkt auf Sprache.
„Diagnose bedeutet nicht das Ende des Lebens“
Besonders seine Frau Tamara Metelka gibt ihm dabei Halt. „Du bist so viel mehr als dein Gang, wenn du auf die Bühne gehst“, machte sie ihm einst Mut. Mit seiner Offenheit möchte der 55-Jährige nun auch anderen Betroffenen Hoffnung geben. Denn seine Botschaft ist klar: „Die Diagnose bedeutet nicht das Ende des Lebens, sondern ist ein Aufruf zur Veränderung.“
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