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„Krone“-Serie REIHE 2

„Habe ihm versprochen, auf den Verein aufzupassen“

Fußball Unterhaus
20.10.2026 18:30
Porträt von Florian Gröger
Porträt von Peter Wiesmeyer
Von Florian Gröger und Peter Wiesmeyer

Neue Folge der „Krone“-Serie REIHE 2 über Menschen, die mit Herzblut und Leidenschaft das Werkl am Laufen halten. Heute Kurt Lanscha von Wiens Stadtligist 1980 Wien – der seit 46 (!) Jahren beim Klub ist. 

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Budgetposten Bälle! „Der Zaun ist sechs Meter hoch, direkt dahinter fährt die U1. Jeder Ball, der drüber geht, ist weg“, nickt Kurt Lanscha. Der Mitgründer von Stadtligist 1980 Wien ist, 14 Jahre im Tor stand: „Stark auf der Linie, aber schwach bei Flanken – ein Manko, das ja fast alle Goalies in Österreich auszeichnet.“ Seit 1986 ist er auch Obmann: „Davor war’s mein Onkel, der leider früh verstorben ist. Ich hab’ ihm versprochen, auf den Verein aufzupassen.“

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