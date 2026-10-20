„Habe ihm versprochen, auf den Verein aufzupassen“

Budgetposten Bälle! „Der Zaun ist sechs Meter hoch, direkt dahinter fährt die U1. Jeder Ball, der drüber geht, ist weg“, nickt Kurt Lanscha. Der Mitgründer von Stadtligist 1980 Wien ist, 14 Jahre im Tor stand: „Stark auf der Linie, aber schwach bei Flanken – ein Manko, das ja fast alle Goalies in Österreich auszeichnet.“ Seit 1986 ist er auch Obmann: „Davor war’s mein Onkel, der leider früh verstorben ist. Ich hab’ ihm versprochen, auf den Verein aufzupassen.“