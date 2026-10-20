Zeugen hatten Angst und Panik: „Es war gruselig“

Salmiakgeist ins Gesicht gesprüht

Die damaligen Schüler feierten gerade am Parkplatz der Schule einen Maturastreich. Dann tauchten vermummte Männer auf, die einigen von ihnen Salmiakgeist ins Gesicht gesprüht haben sollen. Einer der Schüler wurde schließlich durchsucht, die Täter fanden den Autoschlüssel und flüchteten mit dem gestohlenen Fahrzeug. Die Anklage wirft den Niederländern daher auch schweren Raub vor, die Verteidigung bestreitet dies. Die Angeklagten entschuldigten sich bei den Zeugen, „sie wollten nur das Auto benutzen.“ Ein Urteil werde laut Einschätzung der Staatsanwaltschaft noch am Dienstag fallen.