Derby-Gala! Admira lässt die Muskeln spielen

Im Villacher Derby der 1. Klasse West zwischen Magdalener SC und Admira Villach gab es auf dem Rasen eine klare Angelegenheit. Die Gäste setzten sich mit 4:0 durch und unterstrichen damit ihre Ambitionen im Kampf um den Aufstieg. Bemerkenswert war allerdings nicht nur das Ergebnis: Trotz aller Rivalität musste der Schiedsrichter im gesamten Derby lediglich eine einzige Gelbe Karte zücken. Vier Tore, kaum Karten - auch das gibt es im Kärntner Unterhaus!