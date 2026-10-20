Überraschung Unterwäsche: Das kostet ein Rennen!

Am kommenden Wochenende steigt in Sölden der Auftakt des heurigen Weltcup-Winters. Die „Krone“ hat sich zuvor angeschaut, was ambitionierte Hobby-Skifahrer für die passende Ausrüstung auf den Tisch legen müssten, um an den Start gehen zu können. Vor allem ein Preis sprang dabei speziell ins Auge.