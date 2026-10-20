Schock bei Bewohnern: Diebe plündern Altenwohnheim

Ein Täter lenkte Pensionistin ab, während der andere den Kasten durchwühlte. Auch weitere Opfer sind betroffen.
Besonders perfide gehen Diebe vor, welche es offensichtlich vor allem auf ältere Menschen abgesehen haben. Am Montagnachmittag suchten zwei Männer ein Altenwohnheim im Bezirk Jennersdorf auf und bestahlen dort zwei Bewohner. Im ersten Fall gelangten sie durch eine offenstehende Eingangstüre in das Zimmer einer älteren Frau. Während einer der Kriminellen die Pensionistin in ein Gespräch verwickelte, begann der Zweite, die Laden eines Kastens zu durchwühlen.
Geld, Sparbuch und Schmuck gestohlen
Als er eine Geldbörse mit ein paar hundert Euro Bargeld entdeckte, nahm er diese an sich und verschwand gemeinsam mit seinem Komplizen aus dem Zimmer. Zu spät bemerkte die Frau, dass sie bestohlen worden war. Im Zuge der polizeilichen Erhebungen stellte sich dann heraus, dass sie nicht das einzige Opfer war. In einem anderen Zimmer hatte das Duo einen Safe aufgebrochen und Schmuckstücke sowie ein Sparbuch mitgenommen. Der Schaden: Mehr als 10.000 Euro.
Die Ermittlungen der Polizei ergaben auch, dass dieselben Täter gemeinsam mit einem Dritten schon zuvor im Bezirk Oberwart versucht hatten, in das Wohnhaus eines älteren Ehepaars einzudringen. Als sich ein Nachbar näherte, ergriffen sie mit einem weißen Pkw die Flucht.
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