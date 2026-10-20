Schock bei Bewohnern: Diebe plündern Altenwohnheim

Geld, Sparbuch und Schmuck gestohlen

Als er eine Geldbörse mit ein paar hundert Euro Bargeld entdeckte, nahm er diese an sich und verschwand gemeinsam mit seinem Komplizen aus dem Zimmer. Zu spät bemerkte die Frau, dass sie bestohlen worden war. Im Zuge der polizeilichen Erhebungen stellte sich dann heraus, dass sie nicht das einzige Opfer war. In einem anderen Zimmer hatte das Duo einen Safe aufgebrochen und Schmuckstücke sowie ein Sparbuch mitgenommen. Der Schaden: Mehr als 10.000 Euro.