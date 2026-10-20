Prinzessin Kate: Ihr Hofknicks sorgt für Aufsehen

Die britische Königsfamilie hat am Dienstag den Sultan von Oman auf Schloss Windsor empfangen. Neben König Charles, Königin Camilla und Prinz William nahm auch Prinzessin Catherine, die Prinzessin von Wales, des royalen Gast in Empfang. Ihr perfekter Hofknicks sorgte dabei für Bewunderung.
Ein Hofknicks gehört zu den traditionellen Gesten des britischen Königshauses vor Personen höheren Rangs. Kate beherrscht diese Etikette sichtbar routiniert.
Eleganz in Vollendung: Kates Markenzeichen
Sanft in die Knie gehen, den Rücken kerzengerade halten, dabei strahlend lächeln und binnen Sekundenbruchteilen wieder mühelos aufstehen – was bei vielen wie ein Stolperfallen-Risiko wirkt, sieht bei Kate aus wie schwebende Leichtigkeit.
Mode- und Royal-Kritiker sind sich einig: Niemand beherrscht diese traditionelle Ehrerbietung derzeit so stilvoll wie die Prinzessin von Wales. Sollte ihre Schwägerin Herzogin Meghan ihr über den Weg laufen, müsste diese vor der ranghöheren Kate knicksen.
Kate ehrt Sultan mit Farbwahl
Die Prinzessin von Wales ehrte den Sultan von Oman nicht nur durch die ehrerbietige Knicks-Geste, sondern auch durch ihre sorgfältige gewählte Garderobe.
Kate erschien in einem grünen Mantel von Sarah Burton für Alexander McQueen und griff damit eine Farbe der omanischen Flagge auf. Diese enthält die Farben Weiß, Rot und Grün. Das Gründ steht für die Fruchtbarkeit, die Landwirtschaft sowie das Gebirge Dschebel Achdar. Abgerundet wurde der stilvolle Look durch einen eleganten Hut von Juliette Botterill.
Königin Camilla trägt Rot
Man darf annehmen, dass sie sich bei der Vorbereitung des Staatsbesuches mit Königin Camilla koordiniert hat. Denn die Queen erschien zu dem Auftritt auffälligen Auftritt in Rot. Sie trug ein Wollkreppkleid samt Mantel von Fiona Clare und kombinierte dazu einen eleganten Hut von Philip Treacy.
Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgte eine rubin- und diamantbesetzte Blumenbrosche. Das Schmuckstück wurde ebenfalls als möglicher Verweis auf die Farben der omanischen Flagge interpretiert und verlieh ihrem Auftritt eine besondere symbolische Note.
Ein wenig mit dem Wetter hatten die Royals zu kämpfen, doch selbst Regen und grauer Himmel konnten den Auftritt nicht überschatten. König Charles hatte, wie für einen Gentleman üblich, einen grünen Schirm dabei, um ihn, wenn nötig den Damen zum Schutz anzubieten.
Prinz William hatte den Sultan von Oman bereits am Vormittag im Namen von König Charles in der privaten Residenz des Oman-Monarchen in London willkommen geheißen. Anschließend reiste die Delegation gemeinsam nach Windsor weiter.
Anders als bei vergleichbaren Terminen üblich, war Prinzessin Kate nicht an Williams Seite, um die Gäste abzuholen. Stattdessen wartete die Prinzessin von Wales gemeinsam mit König Charles und Königin Camilla in Windsor.
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