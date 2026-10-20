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Prinzessin Kate: Ihr Hofknicks sorgt für Aufsehen

Royals
20.10.2026 14:47
Ein Knicks, ein Lächeln – und alle schauen hin! Prinzessin Kate begeistert beim Empfang des ...
Ein Knicks, ein Lächeln – und alle schauen hin! Prinzessin Kate begeistert beim Empfang des Sultans von Oman in Windsor mit perfekter Haltung und royaler Eleganz.(Bild: Krone-Collage/AFP/TOBY MELVILLE)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Die britische Königsfamilie hat am Dienstag den Sultan von Oman auf Schloss Windsor empfangen. Neben König Charles, Königin Camilla und Prinz William nahm auch Prinzessin Catherine, die Prinzessin von Wales, des royalen Gast in Empfang. Ihr perfekter Hofknicks sorgte dabei für Bewunderung. 

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Ein Hofknicks gehört zu den traditionellen Gesten des britischen Königshauses vor Personen höheren Rangs. Kate beherrscht diese Etikette sichtbar routiniert. 

Eleganz in Vollendung: Kates Markenzeichen
Sanft in die Knie gehen, den Rücken kerzengerade halten, dabei strahlend lächeln und binnen Sekundenbruchteilen wieder mühelos aufstehen – was bei vielen wie ein Stolperfallen-Risiko wirkt, sieht bei Kate aus wie schwebende Leichtigkeit.

Ein Hofknicks gehört zu den traditionellen Gesten des britischen Königshauses vor Personen ...
Ein Hofknicks gehört zu den traditionellen Gesten des britischen Königshauses vor Personen höheren Rangs. Kate beherrscht diese Etikette sichtbar routiniert.(Bild: AP/Toby Melville)

Mode- und Royal-Kritiker sind sich einig: Niemand beherrscht diese traditionelle Ehrerbietung derzeit so stilvoll wie die Prinzessin von Wales. Sollte ihre Schwägerin Herzogin Meghan ihr über den Weg laufen, müsste diese vor der ranghöheren Kate knicksen. 

Prinzessin Kate zeigte sich in Grün, eine der Farben der Flagge des Omans. Prinz William ...
Prinzessin Kate zeigte sich in Grün, eine der Farben der Flagge des Omans. Prinz William erschien in einem klassischen Cutaway mit einem langen schwarzen Sakko und hellgrauen Hosen.(Bild: AFP/TOBY MELVILLE)

Kate ehrt Sultan mit Farbwahl
Die Prinzessin von Wales ehrte den Sultan von Oman nicht nur durch die ehrerbietige Knicks-Geste, sondern auch durch ihre sorgfältige gewählte Garderobe.

Kate erschien in einem grünen Mantel von Sarah Burton für Alexander McQueen und griff damit eine Farbe der omanischen Flagge auf. Diese enthält die Farben Weiß, Rot und Grün. Das Gründ steht für die Fruchtbarkeit, die Landwirtschaft sowie das Gebirge Dschebel Achdar.  Abgerundet wurde der stilvolle Look durch einen eleganten Hut von Juliette Botterill.

William und Kate beim Empfang des Sultans auf Schloss Windsor
William und Kate beim Empfang des Sultans auf Schloss Windsor(Bild: AFP/TOBY MELVILLE)
König Charles, mit Zylinder, im Gespräch mit dem Sultan von Oman.
König Charles, mit Zylinder, im Gespräch mit dem Sultan von Oman.(Bild: AP/Kirsty Wigglesworth)

Königin Camilla trägt Rot
Man darf annehmen, dass sie sich bei der Vorbereitung des Staatsbesuches mit Königin Camilla koordiniert hat. Denn die Queen erschien zu dem Auftritt auffälligen Auftritt in Rot. Sie trug ein Wollkreppkleid samt Mantel von Fiona Clare und kombinierte dazu einen eleganten Hut von Philip Treacy.

Trotz des herbstlichen Wetters ließen sich die Royals die Laune nicht verderben. König Charles ...
Trotz des herbstlichen Wetters ließen sich die Royals die Laune nicht verderben. König Charles hatte einen Schirm dabei, um ihn, wenn nötig schützend den Damen zur Verfügung stellen zu können.(Bild: AP/Toby Melville)

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgte eine rubin- und diamantbesetzte Blumenbrosche. Das Schmuckstück wurde ebenfalls als möglicher Verweis auf die Farben der omanischen Flagge interpretiert und verlieh ihrem Auftritt eine besondere symbolische Note.

Ein wenig mit dem Wetter hatten die Royals zu kämpfen, doch selbst Regen und grauer Himmel konnten den Auftritt nicht überschatten. König Charles hatte, wie für einen Gentleman üblich, einen grünen Schirm dabei, um ihn, wenn nötig den Damen zum Schutz anzubieten. 

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Prinz William hatte den Sultan von Oman bereits am Vormittag im Namen von König Charles in der privaten Residenz des Oman-Monarchen in London willkommen geheißen. Anschließend reiste die Delegation gemeinsam nach Windsor weiter. 

Prinz William und der Sultan von Oman bei der Begrüßung in der Residenz des Sultans in London.
Prinz William und der Sultan von Oman bei der Begrüßung in der Residenz des Sultans in London.(Bild: © Kensington Palace)

Anders als bei vergleichbaren Terminen üblich, war Prinzessin Kate nicht an Williams Seite, um die Gäste abzuholen. Stattdessen wartete die Prinzessin von Wales gemeinsam mit König Charles und Königin Camilla in Windsor. 

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