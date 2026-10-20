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Salzburg im Europacup

„Einsatz offen“: Kann dieser Stürmer mitreisen?

Red Bull Salzburg
20.10.2026 14:15
Karim Konate ist für das Spiel in der Europa League gegen Celje noch fraglich.
Karim Konate ist für das Spiel in der Europa League gegen Celje noch fraglich.(Bild: GEPA)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Red Bull Salzburg ist nach dem 0:4 daheim gegen die AC Milan in der Europa League auf Wiedergutmachung aus. Die Bullen reisen am Mittwoch nach Slowenien. Stürmer Karim Konate ist für den Auswärtstreff mit Celje noch fraglich.

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1:0 in Sofia, 0:4 daheim gegen die AC Milan: Red Bull Salzburg steht nach zwei Spieltagen in der Europa League mit drei Punkten da. Am Donnerstag geht es für die Truppe von Trainer Danny Röhl einerseits um die Wiedergutmachung für das Heimdebakel gegen die „Rossoneri“, andererseits darum, die Ausgangsposition für ein Weiterkommen im internationalen Geschäft zu verbessern.

Enrique Aguilar ist einer von drei Bullen, die gegen Celje fix kein Thema sind.
Enrique Aguilar ist einer von drei Bullen, die gegen Celje fix kein Thema sind.(Bild: Andreas Tröster)

Coach Röhl muss dabei fix auf drei Spieler verzichten. Enrique Aguilar (Oberschenkel), Justin Omoregie (Sprunggelenk) und Kapitän Nikolas Veratschnig wegen einer Knieverletzung fallen aus. 

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Konate verpasste schon Heimsieg
Ob sich bei Karim Konate ein Einsatz ausgeht, ist noch offen. Der Ivorer, der in dieser Saison schon sechsmal traf, kränkelte zuletzt und verpasste bereits das Heimspiel gegen Altach, das Red Bull Salzburg klar mit 3:0 für sich entschied.  

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