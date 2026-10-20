„Einsatz offen“: Kann dieser Stürmer mitreisen?

1:0 in Sofia, 0:4 daheim gegen die AC Milan: Red Bull Salzburg steht nach zwei Spieltagen in der Europa League mit drei Punkten da. Am Donnerstag geht es für die Truppe von Trainer Danny Röhl einerseits um die Wiedergutmachung für das Heimdebakel gegen die „Rossoneri“, andererseits darum, die Ausgangsposition für ein Weiterkommen im internationalen Geschäft zu verbessern.