William und Kate überraschen Rugby-Helden Sinfield

Damit hatte er wohl nicht gerechnet! Prinz William und Prinzessin Kate sorgten am dritten Tag einer ganz besonderen sportlichen Herausforderung für eine royale Überraschung. Das britische Thronfolgerpaar tauchte unangekündigt im DIY Kitchens Stadium im englischen Wakefield auf, um Rugby-Legende Sir Kevin Sinfield zu unterstützen.
Der 46-Jährige absolviert derzeit einen außergewöhnlichen Spendenlauf: Sieben Tage hintereinander bewältigt er jeweils einen Ultramarathon, um auf die unheilbare Nervenkrankheit ALS aufmerksam zu machen und Spenden für Betroffene zu sammeln.
Besonders emotionaler Moment
Doch bei dem Besuch ging es nicht nur um sportliche Höchstleistungen. William und Kate wollten vor allem jenen Menschen ihre Unterstützung zeigen, deren Leben durch die Krankheit auf den Kopf gestellt wurde. Noch bevor Sinfield das Stadion erreichte, trafen die Royals Familien, die von der britischen ALS-Organisation MND Association betreut werden.
Anschließend empfingen sie den erschöpften, aber entschlossenen Läufer gemeinsam mit Angehörigen der Familie Burrow. Für Sinfield ein besonders emotionaler Moment. Am Tag davor war er schon von Prinzessin Anne überrascht worden, die seinen Einsatz ebenfalls unterstützt.
Sieben Ultramarathons in sieben Tagen
Immerhin ist der Rugby-Star seit dem 27. September mit seinem Team unterwegs, um innerhalb von sieben Tagen insgesamt sieben Ultramarathons zu absolvieren. Dabei besucht er sämtliche zwölf Stadien der englischen Betfred Super League, der höchsten Rugby-Liga des Landes. Das große Finale ist für das Old Trafford in Manchester geplant. Dort endet der Lauf rechtzeitig vor dem Endspiel der Super League.
Diagnose Motoneuronerkrankung
Hinter der gewaltigen sportlichen Leistung steckt eine bewegende Freundschaft. Kevin Sinfield widmet den Spendenlauf seinem früheren Mannschaftskollegen Rob Burrow. Die beiden spielten gemeinsam für die Leeds Rhinos und wurden zu einer der bekanntesten Freundschaften im britischen Rugby.
Burrow erhielt 2019 die Diagnose Motoneuronerkrankung (MND), auch als Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) bekannt. Die unheilbare Erkrankung greift die Nervenzellen an, die für die Steuerung der Muskeln verantwortlich sind. Betroffene verlieren zunehmend die Fähigkeit, sich zu bewegen, zu sprechen, zu schlucken und schließlich selbstständig zu atmen.
Trotz seiner Erkrankung setzte sich Burrow öffentlich für mehr Aufmerksamkeit und Unterstützung für andere Betroffene ein. Im Juni 2024 starb der ehemalige Rugby-Star im Alter von nur 41 Jahren. Seine Frau Lindsey und die gemeinsamen Kinder führen sein Vermächtnis weiter.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.