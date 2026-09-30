William und Kate überraschen Rugby-Helden Sinfield

Sieben Ultramarathons in sieben Tagen

Immerhin ist der Rugby-Star seit dem 27. September mit seinem Team unterwegs, um innerhalb von sieben Tagen insgesamt sieben Ultramarathons zu absolvieren. Dabei besucht er sämtliche zwölf Stadien der englischen Betfred Super League, der höchsten Rugby-Liga des Landes. Das große Finale ist für das Old Trafford in Manchester geplant. Dort endet der Lauf rechtzeitig vor dem Endspiel der Super League.