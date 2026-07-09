Prinz William & Kate in großer Sorge um Charlotte

Erst vor wenigen Wochen wurde Prinz Williams in Ungnade gefallener Onkel von einem Stalker bei einem Spaziergang in der Nähe seines neuen Zuhauses, der Wood Farm in Sandringham, verfolgt und bedroht. Der 39-Jährige muss sich bald vor Gericht verantworten. Doch schon während einer ersten Anhörung vor Gericht kamen besorgniserregende Details ans Licht, wie „The Telegraph“ berichtete.