Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sicherheit erhöht!

Prinz William & Kate in großer Sorge um Charlotte

Royals
09.07.2026 08:45
Prinz William und Prinzessin Kate sind in großer Sorge um ihre Kinder – insbesondere um ...
Prinz William und Prinzessin Kate sind in großer Sorge um ihre Kinder – insbesondere um Prinzessin Charlotte.(Bild: AP/Kirsty Wigglesworth)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Prinz William und Prinzessin Kate in großer Sorge um ihre Tochter Charlotte: Der Schutz für die Elfjährige musste erhöht werden. Grund dafür ist ausgerechnet der Stalker von Ex-Prinz Andrew ...

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Erst vor wenigen Wochen wurde Prinz Williams in Ungnade gefallener Onkel von einem Stalker bei einem Spaziergang in der Nähe seines neuen Zuhauses, der Wood Farm in Sandringham, verfolgt und bedroht. Der 39-Jährige muss sich bald vor Gericht verantworten. Doch schon während einer ersten Anhörung vor Gericht kamen besorgniserregende Details ans Licht, wie „The Telegraph“ berichtete.

Andrew-Stalker googelte nach Charlotte!
Demnach habe der Andrews Stalker im Netz nicht nur nach Informationen zum Ex-Herzog von York gesucht. Er habe sich auch über andere Mitglieder der Royal Family informiert – insbesondere über Prinzessin Kate und Prinzessin Charlotte!

Prinz Williams und Prinzessin Kates Tochter ist in das Visier von Andrews Stalker geraten.
Prinz Williams und Prinzessin Kates Tochter ist in das Visier von Andrews Stalker geraten.(Bild: AFP/JUSTIN TALLIS)

Ermittler fanden demnach zahlreiche Suchanfragen nach der Prinzessin von Wales und ihrer Tochter. Besonders schockierend: Der 39-Jährige habe sich zudem im Netz über Waffen und mögliche Tötungsmethoden schlau gemacht. 

Schutz für Mini-Royals wurde erhöht
„Die Ermittler hielten Umfang und Art der Durchsuchungen für so bedeutend, dass sie zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen während des laufenden Strafverfahrens rechtfertigten“, verriet ein Insider der britischen Zeitung.

Und weiter: „Besorgniserregend war, dass sich das Verhalten eher auszuweiten als einzuschränken schien, und die Tatsache, dass Kinder in dem Fall erwähnt wurden, hat zu einer maßgeblichen Erhöhung der Sicherheitsvorkehrungen für die königlichen Kinder geführt, einschließlich der besonders schutzbedürftigen wie Charlotte.“

„Groll und Fixierung“
Auch ein Polizeisprecher zeigte sich besorgt, wie „The Telegraph“ weiter berichtete: „Wir gehen davon aus, dass dies ein Verhaltensmuster und eine gezielte Eskalation des Verhaltens im Zusammenhang mit Stalking aufzeigt“, erklärte dieser. Der Stalker von Ex-Prinz Andrew zeige überdies „Groll und Fixierung auf das Thema“.

Ein Stalker hat im Frühjahr Prinz Andrew aufgelauert, ihn verfolgt und bedroht. Gleichzeitig ...
Ein Stalker hat im Frühjahr Prinz Andrew aufgelauert, ihn verfolgt und bedroht. Gleichzeitig hatte sich der Mann auch über Prinzessin Charlotte informiert.(Bild: EPA/NEIL HALL)

Die Polizei von Suffolk habe deshalb eine einstweilige Schutzanordnung wegen Stalkings beantragt. Diese sei bis zum Ende des Strafverfahrens, das im August starten soll, bewilligt worden.

Lesen Sie auch:
Prinzessin Charlotte verzückte mit ihrem Auftritt bei der Geburtstagsparade von König Charles ...
„Bildhübsch!“
Prinzessin Charlotte flogen bei Parade Herzen zu
13.06.2026
Attacke in Sandringham
Ex-Prinz Andrew von Mann mit Sturmhaube bedroht!
08.05.2026

„Wir haben hinreichenden Grund zu der Annahme, dass die Anordnung notwendig ist“, so der Polizei-Sprecher – und weiter: „Wir sind der Ansicht, dass die Kautionsauflagen nicht ausreichen, um das eskalierende Risiko zu mindern.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Royals
09.07.2026 08:45
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Prinz WilliamPrinz Andrew
Kinder
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Airbus im Landeanflug von Rakete getroffen
152.252 mal gelesen
Ein Airbus A319 der Delta Airlines wurde während des Landeanflugs auf Chicago von einer ...
Wien
Drama in Lokal: Wiener Szenegastronom tot gefunden
124.520 mal gelesen
Das bekannte Café Engländer in Wien
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Rache“ bei der WM: Fußball-Welt feiert USA-Aus
88.527 mal gelesen
Bitteres 1:4 gegen Belgien – die USA ist draußen.
Außenpolitik
US-Warnung nach neuer Angriffswelle gegen den Iran
1166 mal kommentiert
Für US-Präsident Donald Trump ist die Feuerpause beendet. Das US-Militär hat am Mittwochabend ...
Außenpolitik
Sogar Frauen schlägern sich schon um Benzin
899 mal kommentiert
Nach stundenlangem Warten hielt sie endlich den Zapfhahn in ihren Händen – und wollte ihn nie ...
Salzburg
Burkiniverbot in Hotelpool „ist Diskriminierung“
819 mal kommentiert
Die Betroffenen wurden „aufgrund ihres religiösen Bekenntnisses diskriminiert“, urteilte nun das ...
Mehr Royals
Sicherheit erhöht!
Prinz William & Kate in großer Sorge um Charlotte
Mode statt Matchball
Stars am Centre Court: Die besten Wimbledon-Looks
Nach Gerichts-Debakel
Harry droht Millionen-Zahlung und Ärger mit König
In Jeans bei Chanel!
Charlotte Casiraghi macht Superstars Konkurrenz
Schwur im Krankenhaus
Dieses Versprechen gab ihr Bruder Prinzessin Kate
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf