Kate überrascht mit einem neuen Herzensprojekt

Frühkindliche Entwicklung im Fokus

Prinzessin Kate setzt sich seit Jahren intensiv für das Wohl von Kindern ein. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit stehen die ersten Lebensjahre, da diese entscheidend für die emotionale, soziale und geistige Entwicklung eines Kindes sind. Mit dem von ihr gegründeten „Royal Foundation Centre for Early Childhood“ macht sie auf die Bedeutung frühkindlicher Förderung aufmerksam und unterstützt Forschung sowie Projekte, die Kindern einen besseren Start ins Leben ermöglichen.