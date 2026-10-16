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Kate überrascht mit einem neuen Herzensprojekt

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16.10.2026 15:28
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Still und heimlich besuchte Prinzessin Kate am Donnerstag Cornwall, um sich dort über das Potenzial naturbasierten Lernens in den frühesten Lebensjahren zu informieren.(Bild: © Kensington Palace/Josh Shinner)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Während es am Donnerstag viel Getöse um den ersten gemeinsamen Auftritt von Prinz Harry und Herzogin Meghan nach ihrer Rückkehr nach Großbritannien gegeben hat, reiste Prinzessin Kate still und heimlich nach Cornwall, um dort ein neues Herzensprojekt ins Laufen zu bringen. Worum es sich dabei handelt, das verriet die Ehefrau von Prinz William jetzt selbst auf Instagram. 

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Wie der Kensington-Palast bekannt gab, sei Kate nach Cornwall gereist, um mehr über das Potenzial naturbasierten Lernens in den frühesten Lebensjahren zu erfahren. 

„Wertvolle Zeit im Freien“
„Die Natur ist ein so außergewöhnlicher Lebensraum für uns alle, und in diesem von Technologie geprägten, digitalen Zeitalter ist es wichtiger denn je, wertvolle Zeit im Freien zu verbringen“, erklärte die Prinzessin von Wales zudem in dem neuen Clip auf Instagram.

Sehen Sie hier die Videobotschaft der Prinzessin von Wales, die auf Instagram veröffentlicht wurde:

Kate begeistert mit Country-Chic
In dem Video zeigt sich Kate in lässigem Country-Chic in einem gemusterten Wollpullover, unter dem eine Bluse hervorblitzt. Dazu kombiniert Kate ihre Lieblings-Wachsjacke und dunkle Jeans.

Der Palast veröffentlichte zudem eine Reihe von Fotos, die Kate ganz bodenständig und lächelnd in der Natur zeigt. 

Schon in der Vergangenheit hatte die 44-Jährige darüber gesprochen, wie gern sie in der Natur ist und dass ihr die Zeit im Freien auch während ihrer Chemotherapie Kraft gegeben habe.

Der Palast veröffentlichte zudem Aufnahmen von Kates Besuch in Cornwall.
Der Palast veröffentlichte zudem Aufnahmen von Kates Besuch in Cornwall.(Bild: © Kensington Palace/Josh Shinner)

Kate treibt neues Herzensprojekt voran
Nun bringt Kate gemeinsam mit dem „Royal Foundation Centre for Early Childhood“ ein neues Herzensprojekt auf den Weg, das durch die Unterstützung der Organisation „The Duchy of Cornwall“ durchgeführt wird.

„In diesem Projekt geht es darum, zu erforschen, wie Natur, Kreativität und Beziehungen die gesunde Entwicklung von Babys und Kleinkindern am besten unterstützen können“, führte Kate in dem Video weiter aus.

Sie hoffe nun, „dass wir durch diese praxisorientierte, naturbezogene Forschung förderliche Umgebungen schaffen können, die dazu beitragen, die Natur leichter zugänglich zu machen – wovon Babys, Kleinkinder und ihre Familien im gesamten Vereinigten Königreich profitieren“, erklärte die Prinzessin von Wales abschließend.

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Frühkindliche Entwicklung im Fokus
Prinzessin Kate setzt sich seit Jahren intensiv für das Wohl von Kindern ein. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit stehen die ersten Lebensjahre, da diese entscheidend für die emotionale, soziale und geistige Entwicklung eines Kindes sind. Mit dem von ihr gegründeten „Royal Foundation Centre for Early Childhood“ macht sie auf die Bedeutung frühkindlicher Förderung aufmerksam und unterstützt Forschung sowie Projekte, die Kindern einen besseren Start ins Leben ermöglichen.

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