Mette-Marit meldet sich mit persönlicher Nachricht

Weben hat in Norwegen Tradition

Grund für diese Zeilen, die auch einen Einblick geben, wie Mette-Marit nach ihrer Lungentransplantation im Juni zur Ruhe kommt, ist die Wiedereröffnung der Ausstellung „Fäden der Zeit“ im „Königin Sonja KunstStall“. Diese blieb wegen der Trauerzeit nach dem Tod von König Harald bis 15. Oktober geschlossen.