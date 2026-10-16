Mette-Marit meldet sich mit persönlicher Nachricht

Erst vor Kurzem machte der Palast öffentlich, dass Königin Mette-Marit aus gesundheitlichen Gründen bis zum Sommer keine offiziellen Termine wahrnehmen wird. Umso schöner ist nun diese Überraschung: Auf Instagram veröffentlichte die 53-Jährige nun persönliche Zeilen – und verriet, wie sie am besten zur Ruhe kommt.
Erst im nächsten Sommer wird Mette-Marit wieder offizielle Termine wahrnehmen, wie der Palast kürzlich mitteilte. Umso schöner ist nun diese Nachricht, die das norwegische Königshaus auf Instagram veröffentlichte.
„Ruhe kehrt in mich ein“
Denn zu einem privaten Foto, auf dem die Mette-Marit vor einem Webstuhl in ihrem königlichen Zuhause zeigt, verfasste die Ehefrau von König Haakon einige persönliche Zeilen. „Wenn ich mich vor den Webstuhl setze, kehrt Ruhe in mich ein“, verriet sie.
Dieses Foto veröffentlichte der norwegische Palast zu den persönlichen Zeilen von Mette-Marit:
Und schrieb weiter: „Die Zeit vergeht am Webstuhl langsamer, und es ist unmöglich, sich zu beeilen. Weben braucht Zeit, doch der Webstuhl schenkt auch etwas zurück: Zeit und Raum. Eine Auszeit.“
Weben hat in Norwegen Tradition
Grund für diese Zeilen, die auch einen Einblick geben, wie Mette-Marit nach ihrer Lungentransplantation im Juni zur Ruhe kommt, ist die Wiedereröffnung der Ausstellung „Fäden der Zeit“ im „Königin Sonja KunstStall“. Diese blieb wegen der Trauerzeit nach dem Tod von König Harald bis 15. Oktober geschlossen.
„Das Weben steht auch für unsere gemeinsame Zeit – die Geschichte der Nation“, fuhr Mette-Marit in ihrer Nachricht fort. Seit mehreren tausenden Jahren hätten die Norweger die Webkunst nicht nur für Gebrauchsgegenstände, sondern auch für Kunst genutzt. Die Ausstellung zeige daher, „wie Bildteppiche zu Trägern von Geschichte und kulturellen Schätzen geworden sind“.
Freude über persönliche Worte
Eine Botschaft, die viele Royal-Fans zutiefst bewegt. „Unsere schöne neue Königin!“, schrieb ein Follower in den Kommentaren etwa. „Es ist wunderbar, zu sehen, dass Königin Mette-Marit so gut aussieht“, freute sich ein anderer, dass sich die 53-Jährige nach ihrer schweren OP weiter gut erholt.
Mette-Marit leidet an einer unheilbaren Lungenfibrose, weshalb sie im Juni eine neue Lunge erhalten hatte. Mit dem Tod von König Harald im August wurde die Ehefrau von Haakon neue Königin von Norwegen.
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