Prinz Christian (21) will irgendwann Kinder haben

Er sei sich „immer ein wenig bewusst“ gewesen, dass sein Leben anders als das anderer Menschen sei, blickte der 21-Jährige auf seine Kindheit zurück. „Meine Eltern hatten nicht immer Zeit, mich zur Schule zu bringen. Deshalb musste das jemand anderes übernehmen. Die anderen Kinder kamen dann mit ihren Eltern“, sagte er. Zudem habe er im Gegensatz zu anderen Kindern Leibwächter gehabt.



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