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Prinz Christian (21) will irgendwann Kinder haben

Stars & Society
17.10.2026 17:53
Kronprinz Christian mit seiner Mutter Königin Mary
Kronprinz Christian mit seiner Mutter Königin Mary(Bild: EPA/MADS CLAUS RASMUSSEN)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der dänische Kronprinz Christian (21) hat in einem Interview verraten, dass er irgendwann Kinder haben will. „Kinder sind das Schönste im Leben“, sagte der junge Prinz im Gespräch mit dem dänischen Musiker Benjamin Hav. Das persönliche Interview wurde am heutigen Samstag auf YouTube veröffentlicht.

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Darin gewährte Kronprinz Christian einen ungewöhnlich privaten Einblick. Als er mit seiner Familie im Urlaub gewesen sei, sei er das letzte Mal wirklich glücklich gewesen, sagte er etwa auf eine entsprechende Frage. Der Däne ist das älteste Kind von König Frederik (58) und Königin Mary (54). Er hat drei Geschwister – Isabella (19) und die Zwillinge Vincent und Josephine (15).

Er sei sich „immer ein wenig bewusst“ gewesen, dass sein Leben anders als das anderer Menschen sei, blickte der 21-Jährige auf seine Kindheit zurück. „Meine Eltern hatten nicht immer Zeit, mich zur Schule zu bringen. Deshalb musste das jemand anderes übernehmen. Die anderen Kinder kamen dann mit ihren Eltern“, sagte er. Zudem habe er im Gegensatz zu anderen Kindern Leibwächter gehabt.

Hier sehen Sie die Ankündigung des Interviews:

Enge Verbindung zur Familie
Die Verbindung zu seiner Familie beschreibt der Royal heute als eng. Mit seinem Vater gehe er gemeinsam auf Jagd und spiele Golf. Die Königsfamilie versuche außerdem, „meistens sonntags gemeinsam zu Abend zu essen“. Sushi sei eine der Lieblingsspeisen.

Für die Rolle als Kronprinz sind vor allem Vater König Frederik und Großmutter Königin Margrethe (86) wichtig. „Ich versuche, das, was ich tue, so sehr wie das, was mein Vater tut, oder das, was meine Großmutter getan hat, widerzuspiegeln. Es gibt also einen kleinen roten Faden, ohne dass ich ihn komplett kopiere – denn sonst wird man nicht zu einer eigenständigen Person“, sagte der dänische Royal in dem Interview.

Von links: Kronprinz Christian, König Frederik X., Kronprinz Vincent, Kronprinzessin Josephine, ...
Von links: Kronprinz Christian, König Frederik X., Kronprinz Vincent, Kronprinzessin Josephine, Königin Mary und Kronprinzessin Isabella(Bild: AP/Ida Marie Odgaard)
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Er ist derzeit bis zum Sommer 2027 als Leutnant und Zugführer bei der Königlichen Leibgarde in der Gardekaserne angestellt. Im Sommer 2025 wurde über dänische Medien eine Beziehung bekannt. Das Königshaus selbst schwieg dazu.

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