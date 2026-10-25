Elisabeth ist 25: „Das muss gefeiert werden!“

Damit ist sie in jedem Fall für ihre nächste, große Herausforderung gerüstet: die der belgischen Thronfolgerin. Doch noch darf sich die 25-Jährige eine kleine Auszeit genehmigen: Denn aktuell gönnt sich Elisabeth ein Sabbatjahr. Dem süßen Nichtstun will die strebsame Prinzessin aber dennoch nicht frönen, wie es heißt. Denn geplant ist etwa eine Segelreise über den Atlantik.