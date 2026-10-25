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Elisabeth ist 25: „Das muss gefeiert werden!“

Royals
25.10.2026 16:29
Mit diesem Wow-Foto gratulierte die belgische Königsfamilie Prinzessin Elisabeth zum 25. ...
Mit diesem Wow-Foto gratulierte die belgische Königsfamilie Prinzessin Elisabeth zum 25. Geburtstag.(Bild: Krone-Collage/instagram.com/belgianroyalpalace)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Happy Birthday, Prinzessin Elisabeth! Die belgische Thronfolgerin wurde am heutigen Sonntag 25 Jahre alt. Der Palast gratuliert nicht nur mit einer lieben Botschaft, sondern auch mit einem tollen Foto der Jubilarin.

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„25 Jahre alt am 25. Das muss gefeiert werden! Alles Gute zum Geburtstag, Prinzessin Elisabeth!“ Mit diesen Worten gratulierte die belgische Königsfamilie ihrer Thronfolgerin am Sonntag auf Instagram.

Wow-Foto vom Geburtstagskind
Dazu gab‘s auch eine schöne Überraschung für die Royal-Fans: Zum Geburtstagsgruß gab es nämlich auch ein Foto der Prinzessin. Das Schwarz-Weiß-Foto, das von Bas Bogaerts geknipst worden war, zeigt Elisabeth mit einem Lächeln im Gesicht und wilder Lockenmähne. Ein gelungener Schnappschuss der Jubilarin!

Sehen Sie hier das Geburtstags-Posting für Prinzessin Elisabeth von Belgien:

Ob König Philippe und Königin Mathilde von Belgien für ihre älteste Tochter an diesem Wochenende tatsächlich eine Party geschmissen haben, oder nicht, das ist nicht bekannt. 

Harvard-Studium abgeschlossen
Fix ist aber: Mit nur 25 Jahren kann Elisabeth bereits auf eine beachtliche akademische Laufbahn zurückblicken: Nach ihrer Offiziersvereidigung absolvierte sie ein Bachelor-Studium am Lincoln College der Oxford-Universität in Großbritannien.

Im Mai schloss sie zudem erfolgreich ihr Master-Studium an der Harvard University in Cambridge ab. 

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Damit ist sie in jedem Fall für ihre nächste, große Herausforderung gerüstet: die der belgischen Thronfolgerin. Doch noch darf sich die 25-Jährige eine kleine Auszeit genehmigen: Denn aktuell gönnt sich Elisabeth ein Sabbatjahr. Dem süßen Nichtstun will die strebsame Prinzessin aber dennoch nicht frönen, wie es heißt. Denn geplant ist etwa eine Segelreise über den Atlantik. 

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