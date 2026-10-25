Wie Herzog und Kühbauer Toni Polster austricksten

Es ist eine von unzähligen köstlichen Anekdoten, die im Güssinger KUZ im Rahmen der „Krone“-Live-Show mit Andi Herzog und Toni Polster zum Besten gegeben wurden. Hauptdarsteller: Andi Herzog und Didi Kühbauer – und eine kleine „Verschwörung“ gegen Toni Polster. Sehen, hören und lachen Sie im und mit diesem Video selbst!