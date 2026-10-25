„… bevor ich mit dem Skifahren fertig bin“

Das Schöne am Gesamtweltcup sei, dass dieser sich über die ganze Saison ziehe, es einen Kampf mit sich bringe. „Ich bin bereit für diesen Kampf, ich habe mich in Position gebracht. Jeder Punkt zählt, jedes Rennen zählt.“ Um gegen den Schweizer Marco Odermatt eine Chance zu haben, will Technikspezialist Braathen auch den Super-G zum Repertoire hinzufügen. Er plant Rennstarts zum Auftakt in Copper Mountain und Beaver Creek. Hoffentlich fahre er gut genug, um danach noch ein paar weitere in Angriff zu nehmen. Bisher gewann er fünf Riesentorläufe und vier Slaloms, im Super-G war er erst zweimal am Start (7., 64.).