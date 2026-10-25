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Schreckmoment: Letizia rutscht aus und stürzt!

Royals
25.10.2026 15:53
Bei einem Besuch im nordspanischen Llanes besichtigte die Königsfamilie auch ein Fischerboot. ...
Bei einem Besuch im nordspanischen Llanes besichtigte die Königsfamilie auch ein Fischerboot. Und dabei kam es zu einem kurzen Schreckmoment für Letizia.(Bild: EPA/Ballesteros)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Kurzer Schreckmoment an Bord: Spaniens Königin Letizia ist bei einem Besuch im nordspanischen Llanes auf einem Fischerboot ausgerutscht und gestürzt. 

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Wie auf Videoaufnahmen des Besuchs am Samstag zu sehen war, stürzte die 54-Jährige beim Verlassen des Bootes und landete auf dem Boden. Ein Mann eilte sofort zu der Königin und half ihr, sich wieder aufzurichten.

Töchter konnten sich Grinsen nicht verkneifen
Nach dem kurzen Schreckmoment zeigte Letizia auf den Boden. Möglich, dass sie in einer Wasserlacke ausgerutscht ist.

Den kurzen Schreckmoment veröffentlichte „El Pais“ auf seiner Instagram-Seite:

Um sie herum standen ihre Töchter Leonor (20) und Sofía (19), die sich augenscheinlich ein Grinsen nicht verkneifen konnten. König Felipe (58) hatte zunächst nichts von dem Sturz mitbekommen. Ihn sieht man auf den Videos schon von dem Boot steigen.

Königin blieb unverletzt
Offensichtlich hat sich Letizia bei dem Sturz aber nichts getan. Sie ging nach dem Ausrutscher auf dem Fischerboot weiter.

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Die Königin war gemeinsam mit ihrem Mann Felipe und den beiden Töchtern in den asturischen Küstenort Llanes gekommen. Dort überreichte die Königsfamilie die Auszeichnung „Vorbildliches Dorf Asturiens 2026“ an die traditionsreiche Fischergenossenschaft Santa Ana.

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