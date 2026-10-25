Schreckmoment: Letizia rutscht aus und stürzt!

Kurzer Schreckmoment an Bord: Spaniens Königin Letizia ist bei einem Besuch im nordspanischen Llanes auf einem Fischerboot ausgerutscht und gestürzt.
Wie auf Videoaufnahmen des Besuchs am Samstag zu sehen war, stürzte die 54-Jährige beim Verlassen des Bootes und landete auf dem Boden. Ein Mann eilte sofort zu der Königin und half ihr, sich wieder aufzurichten.
Töchter konnten sich Grinsen nicht verkneifen
Nach dem kurzen Schreckmoment zeigte Letizia auf den Boden. Möglich, dass sie in einer Wasserlacke ausgerutscht ist.
Den kurzen Schreckmoment veröffentlichte „El Pais“ auf seiner Instagram-Seite:
Um sie herum standen ihre Töchter Leonor (20) und Sofía (19), die sich augenscheinlich ein Grinsen nicht verkneifen konnten. König Felipe (58) hatte zunächst nichts von dem Sturz mitbekommen. Ihn sieht man auf den Videos schon von dem Boot steigen.
Königin blieb unverletzt
Offensichtlich hat sich Letizia bei dem Sturz aber nichts getan. Sie ging nach dem Ausrutscher auf dem Fischerboot weiter.
Die Königin war gemeinsam mit ihrem Mann Felipe und den beiden Töchtern in den asturischen Küstenort Llanes gekommen. Dort überreichte die Königsfamilie die Auszeichnung „Vorbildliches Dorf Asturiens 2026“ an die traditionsreiche Fischergenossenschaft Santa Ana.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.