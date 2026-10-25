Feuerball und Lärm: Radarkasten flog in die Luft

In der Nacht auf Sonntag hörten Anrainer in der St. Jakober Straße in Klagenfurt einen gewaltigen Lärm. Bislang unbekannte Täter sprengten einen Radarkasten in die Luft. Nachbarn berichten.
„Ein gewaltiger Klescher und ein Feuerball“, so beschreibt ein Anrainer den Vorfall in der Nacht in der St. Jakober Straße im Osten Klagenfurts. Die Polizei vermutet, dass eine bisher unbekannte Täterschaft dort in der Nacht auf Sonntag einen Radarkasten sprengen wollte. Dabei wurde wahrscheinlich ein pyrotechnischer Gegenstand verwendet.
Radarkasten schon einmal in Mitleidenschaft gezogen
Durch die Wucht der Explosion wurde die Metallaußenhülle verbogen. Auch die Plastikverkleidung eines Zauns, der sich direkt daneben befindet, wurde durch die Druckwelle beschädigt. Warum es zur versuchten Sprengung kam, ist bisher ein Rätsel. Ein Ortskundiger mutmaßt: „Vielleicht ist einer zu oft geblitzt worden“. Der Radarkasten wurde in den Jahren schon einmal in Mitleidenschaft gezogen.
Ein Betrunkener raste vor ein paar Jahren in denselben Radarkasten und räumte das Gerät damals frisch aufgestellt komplett ab.
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