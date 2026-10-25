Feuerball und Lärm: Radarkasten flog in die Luft

Radarkasten schon einmal in Mitleidenschaft gezogen

Durch die Wucht der Explosion wurde die Metallaußenhülle verbogen. Auch die Plastikverkleidung eines Zauns, der sich direkt daneben befindet, wurde durch die Druckwelle beschädigt. Warum es zur versuchten Sprengung kam, ist bisher ein Rätsel. Ein Ortskundiger mutmaßt: „Vielleicht ist einer zu oft geblitzt worden“. Der Radarkasten wurde in den Jahren schon einmal in Mitleidenschaft gezogen.