Radanhänger in Fake-Shop bestellt: Geld ist futsch

Eine 35-jährige Tirolerin wollte einen Fahrradanhänger samt Zubehör online bestellen. Nach einer Überweisung auf ein ausländisches Konto blieb die Lieferung jedoch aus. Wie sich herausstellte, war der Onlineshop gefälscht.
Die Frau aus dem Bezirk Kitzbühel hatte bereits am 13. Oktober über einen vermeintlichen Onlineshop einen Fahrradanhänger samt Zubehör bestellt.
Geld auf ausländisches Konto
Im Zuge des Bestellvorgangs erhielt die 35-Jährige per E-Mail eine Zahlungsaufforderung. „Daraufhin überwies sie den geforderten Betrag auf ein ausländisches Bankkonto“, heißt es vonseiten der Polizei.
Waren wurden nie geliefert
Als die bestellten Waren nicht geliefert wurden und die Frau Nachforschungen anstellte, stellte sich heraus, dass es sich bei dem Onlineshop um einen sogenannten Fake-Shop handelte.
Das Opfer erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei. „Durch die Tat entstand der Frau ein Gesamtschaden in der Höhe eines niedrigen, vierstelligen Eurobetrages“, so die Exekutive. Ermittlungen laufen.
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