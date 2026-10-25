„Ich weiß nicht, ob man weinen oder lachen soll“

Mario Despotovic (Ried-Trainer) sagt über die Partie: „Wir haben uns für die erste Hälfte mehr vorgenommen. Nach der Roten Karte für Sturm haben wir die Überzahl sehr gut ausgespielt, waren sehr stabil, sind in Führung gegangen, haben es aber nicht geschafft, das Ergebnis durchzuziehen. Wenn Spieler angeschlagen sind, bin ich zu Veränderungen gezwungen. Wir haben auch einen Kader mit der nötigen Qualität, obendrein bin ich ein Trainer, der es mag, Veränderungen durchzuführen. Was die Rote Karte betrifft, will ich diese nicht beurteilen, ich habe die Situation noch nicht gesehen. Andreas Leitner hat nicht nur heute sehr gut gespielt, er agiert schon die ganze Saison auf sehr hohem Niveau und gibt der Mannschaft sehr viel Sicherheit. Ich bin mit den elf Punkten aus den jüngsten fünf Runden zufrieden, wir wollen stabil in der Liga sein.“