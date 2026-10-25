Grünwald wird Co-Trainer bei den Austria-Profis

Alexander Gründwald kehrt zu den Profis der Wiener Austria zurück – als „Co“ des neuen Interimstrainers Max Uhlig.
Am Samstag war Trainer Stephan Helm vor die Tür gesetzt worden – sieben Punkte aus zehn Spielen war für den Burgenländer und seinen Co-Trainer Christian Wegleitner zu wenig gewesen. Bis Saisonende wird Max Uhlig übernehmen. Seit Sonntagnachmittag ist klar, dass sein Co-Trainer Alexander Grünwald heißt.
Zurück bei den Profis
Der heute 37-Jährige erarbeitete sich als langjähriger Kapitän der Veilchen ein hohes Standing im Verein. Zuletzt war er als Sportdirektor und Interimstrainer beim SV Stripfing und dann als Talentecoach bei der Wiener Austria aktiv. Jetzt also ist er wieder an den Profis ganz nah dran. Violettes Blut hat Grünwald jedenfalls.
Auch mit in Uhligs Team: Michael Walker als Analyst und Florian Uhlig als Teamentwickler sowie Bastian Bauer als Athletik-Coach.
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