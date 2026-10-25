Grünwald wird Co-Trainer bei den Austria-Profis

Zurück bei den Profis

Der heute 37-Jährige erarbeitete sich als langjähriger Kapitän der Veilchen ein hohes Standing im Verein. Zuletzt war er als Sportdirektor und Interimstrainer beim SV Stripfing und dann als Talentecoach bei der Wiener Austria aktiv. Jetzt also ist er wieder an den Profis ganz nah dran. Violettes Blut hat Grünwald jedenfalls.