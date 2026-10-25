„Wer im Handel arbeitet, muss sich umorientieren“

Vor allem für Frauen ist der Handel einer der wichtigsten Arbeitgeber, der Teilzeitanteil ist hoch. Anfang der Woche startete die Gewerkschaft mit einer Forderung von 3,8 Prozent Plus, die Arbeitgeber lehnte das „aufgrund der Rahmenbedingungen“ umgehend ab. Das unterstreicht auch IHS-Chef Holger Bonin in der ORF-„Pressestunde“. Und zeichnet ein düsteres Bild für die Zukunft der Handelsangestellten.