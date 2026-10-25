„Als hätte Hussein Cheesecake Factory eröffnet“

Vergleich mit irakischem Diktator Saddam Hussein

Für viel Gelächter im Publikum sorgte insbesondere ein Vergleich mit dem früheren irakischen Diktator Saddam Hussein: „Überall ist Gold. Was soll das mit dem ganzen Gold?“, fragte Obama bei einer Wahlkampfveranstaltung in Cleveland im Bundesstaat Ohio. Und fügte hinzu: „Er hat das Weiße Haus so aussehen lassen, als hätte Saddam Hussein eine Cheesecake Factory eröffnet.“ Bei der Cheesecake Factory handelt es sich um eine amerikanische Restaurantkette, die unter anderem für ihre üppig eingerichteten Lokale bekannt ist. Damit spielte der Ex-Staatschef wohl auf Trumps Vorliebe für goldfarbene Verzierungen und repräsentative Bauprojekte an.