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Neues Schulangebot

CyberHAK in Tirol: Wirtschaft trifft IT-Sicherheit

Tirol
25.10.2026 17:00
Cybersicherheit ist eines der zentralen Themen der heutigen Zeit.
Cybersicherheit ist eines der zentralen Themen der heutigen Zeit.(Bild: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMM)
Porträt von Nicole Sehabi
Von Nicole Sehabi

Die Bundeshandelsakademie Wörgl in Tirol erweitert ihr Ausbildungsangebot: Ab dem Schuljahr 2027/28 startet mit der „CyberHAK“ ein neuer Schulzweig für Sicherheitsmanagement und Cybersecurity. Wörgl ist damit der vierte Standort, der diese Ausbildungsform in Österreich anbietet.  

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Die Bundeshandelsakademie (BHAK) Wörgl ist für ihre Wirtschaftsausbildung, ihre IT-Kompetenz und eine breite Allgemeinbildung bekannt. Nun wird ihr Ausbildungsangebot um einen weiteren Schulzweig erweitert: die Handelsakademie für Sicherheitsmanagement und Cybersecurity, kurz „CyberHAK“. 

Vierter Standort in Österreich, erster in Westösterreich
Ab dem Schuljahr 2027/28 soll der neue Zweig erstmals angeboten werden. Damit ist die BHAK Wörgl der vierte Standort in Österreich und die erste Schule in Westösterreich, die diese Ausbildung anbietet.

Das Besondere: Die „CyberHAK“ ist keine reine IT-Ausbildung, sondern eine fünfjährige Handelsakademie, die mit Reife- und Diplomprüfung abschließt. Neben Fächern wie Betriebswirtschaft, Rechnungswesen und Co. vertiefen die Jugendlichen in insgesamt 23 Schwerpunkt-Wochenstunden über fünf Schuljahre ihre Kenntnisse in Cybersecurity, Sicherheitsmanagement und Datenschutz. Die Zusammenarbeit mit Sicherheitsinstitutionen sorgt für Praxisnähe.

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Vielfältige Berufsperspektiven
Die Kombination aus Wirtschafts- und Sicherheitskompetenz soll vielseitige Perspektiven eröffnen, etwa in kaufmännischen Berufen, der betrieblichen IT- und Informationssicherheit, im Sicherheits- und Risikomanagement sowie im öffentlichen Sicherheitsbereich.

Gleichzeitig ermöglicht der Maturaabschluss ein weiterführendes Studium. Ein Pflichtpraktikum im Umfang von 300 Stunden rundet die Ausbildung ab.

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