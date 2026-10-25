CyberHAK in Tirol: Wirtschaft trifft IT-Sicherheit

Das Besondere: Die „CyberHAK“ ist keine reine IT-Ausbildung, sondern eine fünfjährige Handelsakademie, die mit Reife- und Diplomprüfung abschließt. Neben Fächern wie Betriebswirtschaft, Rechnungswesen und Co. vertiefen die Jugendlichen in insgesamt 23 Schwerpunkt-Wochenstunden über fünf Schuljahre ihre Kenntnisse in Cybersecurity, Sicherheitsmanagement und Datenschutz. Die Zusammenarbeit mit Sicherheitsinstitutionen sorgt für Praxisnähe.