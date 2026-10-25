CyberHAK in Tirol: Wirtschaft trifft IT-Sicherheit

Die Bundeshandelsakademie Wörgl in Tirol erweitert ihr Ausbildungsangebot: Ab dem Schuljahr 2027/28 startet mit der „CyberHAK“ ein neuer Schulzweig für Sicherheitsmanagement und Cybersecurity. Wörgl ist damit der vierte Standort, der diese Ausbildungsform in Österreich anbietet.
Die Bundeshandelsakademie (BHAK) Wörgl ist für ihre Wirtschaftsausbildung, ihre IT-Kompetenz und eine breite Allgemeinbildung bekannt. Nun wird ihr Ausbildungsangebot um einen weiteren Schulzweig erweitert: die Handelsakademie für Sicherheitsmanagement und Cybersecurity, kurz „CyberHAK“.
Vierter Standort in Österreich, erster in Westösterreich
Ab dem Schuljahr 2027/28 soll der neue Zweig erstmals angeboten werden. Damit ist die BHAK Wörgl der vierte Standort in Österreich und die erste Schule in Westösterreich, die diese Ausbildung anbietet.
Das Besondere: Die „CyberHAK“ ist keine reine IT-Ausbildung, sondern eine fünfjährige Handelsakademie, die mit Reife- und Diplomprüfung abschließt. Neben Fächern wie Betriebswirtschaft, Rechnungswesen und Co. vertiefen die Jugendlichen in insgesamt 23 Schwerpunkt-Wochenstunden über fünf Schuljahre ihre Kenntnisse in Cybersecurity, Sicherheitsmanagement und Datenschutz. Die Zusammenarbeit mit Sicherheitsinstitutionen sorgt für Praxisnähe.
Vielfältige Berufsperspektiven
Die Kombination aus Wirtschafts- und Sicherheitskompetenz soll vielseitige Perspektiven eröffnen, etwa in kaufmännischen Berufen, der betrieblichen IT- und Informationssicherheit, im Sicherheits- und Risikomanagement sowie im öffentlichen Sicherheitsbereich.
Gleichzeitig ermöglicht der Maturaabschluss ein weiterführendes Studium. Ein Pflichtpraktikum im Umfang von 300 Stunden rundet die Ausbildung ab.
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