Candice Swanepoel soll Tom Brady verführt haben!

Bündchen lieber Mama als Model

Ihre Karriere als Engel startete Swanepoel 2007 – und damit ein Jahr, nachdem Gisele Bündchen die Dessous an den Nagel gehängt hatte. Von 1999 bis 2006 war die Brasilianerin für Victoria‘s Secret am Laufsteg zu sehen und gilt bis heute als eine der berühmtesten Model-Engel.