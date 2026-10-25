Candice Swanepoel soll Tom Brady verführt haben!

Hat sich Tom Brady etwa wieder einen Engel geangelt? Vier Jahre nach dem Ehe-Aus mit Gisele Bündchen soll der NFL-Star sein Herz erneut an eine Victoria‘s-Secret-Schönheit verloren haben. Die angebliche Angebetete: Topmodel Candice Swanepoel!
Wie ein Insider gegenüber dem Magazin „Us Weekly“ ausplauderte, sollen Brady und Swanepoel „schon eine Weile“ ein Paar sein. Ob wirklich etwas dran ist an den Gerüchten? Noch ungewiss! Bislang haben sich weder der Football-Star noch das südafrikanische Model dazu geäußert.
Wieder ein Engel für Brady?
Ins Beuteschema des 49-Jährigen passt die Schönheit aber auf jeden Fall – und das in mehrfacher Hinsicht. Zuletzt soll Brady nämlich mit einigen Schönheiten angebandelt haben – unter anderem Sofía Vergara oder Irina Shayk.
Außerdem schwebt Swanepoel wie schon seine Ex-Gattin Gisele Bündchen als Victoria‘s-Secret-Engel über den Laufsteg.
Und dass sie dabei eine fantastische Figur macht, davon konnten sich die Fans erst Anfang der Woche ein Bild machen. Da präsentierte Candice bei der großen Fashion Show des Dessous-Herstellers nämlich gleich mehrere verführerische Looks.
Bündchen lieber Mama als Model
Ihre Karriere als Engel startete Swanepoel 2007 – und damit ein Jahr, nachdem Gisele Bündchen die Dessous an den Nagel gehängt hatte. Von 1999 bis 2006 war die Brasilianerin für Victoria‘s Secret am Laufsteg zu sehen und gilt bis heute als eine der berühmtesten Model-Engel.
Mittlerweile genießt Bündchen aber lieber ihr Familienleben. Nach dem Ehe-Aus mit Brady vor vier Jahren fand die 46-Jährige mit ihrem Jiu-Jitsu-Trainer Joaquim Valente ihr großes Glück. 2025 kam ihr gemeinsamer Sohn zur Welt, im selben Jahr heirateten die beiden. Mit Brady hat Bündchen zudem Tochter Vivian und Sohn Benjamin.
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