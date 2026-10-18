Neue Sportart! „Da habe ich richtig viel Talent“

Tanja Stroschneider im Video-Flash-Talk! Österreichs HYROX-Aushängeschild und ehemalige Triathletin spricht am Rande der Sporthilfe-Gala über das Ausbildungsprogramm „Justiz Athleta“, ihren Sportart-Wechsel von Triathlon zu HYROX („Ich merke, da habe ich richtig viel Talent“), und darüber, dass für die Aftershow-Party noch ein zweites Outfit bereitsteht.