„Komplettes Versagen“: Entschuldigung nach Debakel

„So schnell wie möglich vergessen“

Vor dem nächsten schwierigen Spiel in der Champions League am Mittwoch bei Real Madrid meinte Demichelis, dass nun vor allem eine Maßnahme gefragt sei. „Von dem Spiel heute gibt es nicht viele gute Dinge mitzunehmen“, sagte der frühere Bayern-Profi. „Deswegen müssen wir alles, was wir heute hier gemacht haben, so schnell wie möglich vergessen.“