„Komplettes Versagen“: Entschuldigung nach Debakel

Nach der 1:6-Klatsche im Topspiel der deutschen Bundesliga in München sitzt der Frust bei RB Leipzig tief. „Es war ein komplettes Versagen von uns in allen Bereichen“, schimpfte Sportchef Marcel Schäfer am Sky-Mikrofon nach der auch in der Höhe verdienten Niederlage seiner Schützlinge beim FC Bayern.
„Du kannst hier in der Allianz-Arena verlieren, das wissen wir, das weiß jeder. Aber nicht so“, meinte Trainer Martin Demichelis. „Das Wichtigste ist, unseren Fans Entschuldigung zu sagen, die hierhergefahren oder geflogen sind.“
Die Sachsen waren gegen den deutschen Rekordmeister dermaßen unterlegen, dass der Vereinssprecher zu Beginn der Pressekonferenz irrtümlicherweise von einer 0:6-Niederlage sprach und den Ehrentreffer in der Nachspielzeit unterschlug.
„So schnell wie möglich vergessen“
Vor dem nächsten schwierigen Spiel in der Champions League am Mittwoch bei Real Madrid meinte Demichelis, dass nun vor allem eine Maßnahme gefragt sei. „Von dem Spiel heute gibt es nicht viele gute Dinge mitzunehmen“, sagte der frühere Bayern-Profi. „Deswegen müssen wir alles, was wir heute hier gemacht haben, so schnell wie möglich vergessen.“
Diaz spielte groß auf
Mann des Spiels war Luis Diaz, der drei Tore erzielte und ein weiteres vorbereitete. Die restlichen Treffer der Bayern, bei denen Konrad Laimer nach einer Stunde ausgewechselt wurde, erzielten Aleksandar Pavlovic, Michael Olise und Harry Kane. Für den Engländer war es im 100. Bundesligaspiel sein 102. Treffer.
Bei den Leipzigern wurde ÖFB-Teamspieler Nicolas Seiwald zu Beginn der zweiten Hälfte eingewechselt. Den Ehrentreffer markierte Andrija Maksimovic.
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