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Schwerer Unfall

Aus Pkw geschleudert: Zwei junge Salzburger tot

Salzburg
18.10.2026 09:20
Die drei Jugendlichen am Rücksitz wurden aus dem Auto geschleudert und mussten notärztlich ...
Die drei Jugendlichen am Rücksitz wurden aus dem Auto geschleudert und mussten notärztlich betreut werden.(Bild: Markus Tschepp, Krone KREATIV)
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Von krone.at

Eine 16-Jährige und ein 18-Jähriger sind in der Nacht auf Sonntag bei einem Verkehrsunfall im Flachgau (Salzburg) getötet worden. Der voll besetzte Pkw, den ein 17-Jähriger gelenkt hatte, geriet ins Schleudern, prallte gegen einen Steinblock und überschlug sich mehrfach, berichtete die Polizei am Sonntag. 

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Nur der Fahrer und Beifahrer waren in dem Auto angegurtet. Die drei Jugendlichen am Rücksitz wurden aus dem Auto geschleudert. Die 16-Jährige und der 18-Jährige erlagen trotz notärztlicher Erstversorgung noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.

(Bild: Markus Tschepp)

18-Jährige im Spital
Eine aus dem Auto geschleuderte 18-Jährige, die verletzt überlebte, wurde nach der Erstversorgung ins Unfallkrankenhaus Salzburg eingeliefert.

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