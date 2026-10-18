Aus Pkw geschleudert: Zwei junge Salzburger tot

Eine 16-Jährige und ein 18-Jähriger sind in der Nacht auf Sonntag bei einem Verkehrsunfall im Flachgau (Salzburg) getötet worden. Der voll besetzte Pkw, den ein 17-Jähriger gelenkt hatte, geriet ins Schleudern, prallte gegen einen Steinblock und überschlug sich mehrfach, berichtete die Polizei am Sonntag.
Nur der Fahrer und Beifahrer waren in dem Auto angegurtet. Die drei Jugendlichen am Rücksitz wurden aus dem Auto geschleudert. Die 16-Jährige und der 18-Jährige erlagen trotz notärztlicher Erstversorgung noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.
18-Jährige im Spital
Eine aus dem Auto geschleuderte 18-Jährige, die verletzt überlebte, wurde nach der Erstversorgung ins Unfallkrankenhaus Salzburg eingeliefert.
Der Lenker und der 17-jährige Beifahrer blieben ihrer eigenen Einschätzung nach unverletzt. Das Unfallwrack wurde für die Ermittlungen sichergestellt.
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