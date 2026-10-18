Aus Pkw geschleudert: Zwei junge Salzburger tot

Eine 16-Jährige und ein 18-Jähriger sind in der Nacht auf Sonntag bei einem Verkehrsunfall im Flachgau (Salzburg) getötet worden. Der voll besetzte Pkw, den ein 17-Jähriger gelenkt hatte, geriet ins Schleudern, prallte gegen einen Steinblock und überschlug sich mehrfach, berichtete die Polizei am Sonntag.