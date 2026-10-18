Lamparter: „Die nächsten Wochen sind entscheidend“

Aktuell ist er gespannt, wie sein Körper darauf reagieren wird, wenn bei der Landung die mechanischen Kräfte auf das verletzte Gelenk wirken. Hinzu komme die mentale Komponente. „Es braucht auf alle Fälle Selbstvertrauen und Vertrauen in den Körper, dass alles hält. Es kann sein, dass ich fünf Sprünge brauche und das Vertrauen wieder da ist. Es kann aber auch sein, dass ich 50 brauche“, sagte Lamparter. „Das sind alles Fragezeichen aktuell. Ich nehme es Schritt für Schritt.“