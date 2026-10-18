Lamparter: „Die nächsten Wochen sind entscheidend“

Der Rehaprozess von Johannes Lamparter verläuft „nach Plan“. Zwei Monate nach seinem Knöchelbruch samt Syndesmosebandriss darf der Gesamtweltcupsieger in der Nordischen Kombination wieder Rad fahren und klassisch auf Skirollern schieben. Wann er ins Wettkampfgeschehen zurückkommt, ist ungewiss. Auch einen Rückkehr-Termin auf die Schanze gibt es für den Tiroler noch nicht. „Die nächsten Wochen werden entscheidend sein“, sagte Lamparter.
Auch wenn ihn die Situation aktuell nicht stresse, weiß Lamparter doch allzu gut: „Die Zeit tickt für den Winter.“ Dass der 23-fache Weltcupsieger beim Startschuss Ende November in Ruka bereits wieder konkurrenzfähig ist, darf bezweifelt werden.
„Die Ärzte haben mir gesagt, dass ich mit drei bis vier Monaten Pause rechnen muss, bis ich wieder Skispringen darf. Das wäre genau der Saisonstart“, sagte Lamparter. „Nichtsdestotrotz gibt es genügend Saisonhighlights. Ich muss vielleicht ein bisschen auf später schauen.“ Die Nordische Ski-WM findet von 22. Februar bis 7. März 2027 in Falun (Schweden) statt.
Video: Johannes Lamparter im „Krone“-Interview bei der Sporthilfe-Gala
„Ich nehme es Schritt für Schritt“
Erneut zeigte sich der Olympia-Zweite erleichtert, keine schwere Knieverletzung mit noch längerem Ausfall erlitten zu haben. Dennoch: Es ist die erste derartig schwere Verletzung in der Sportlerkarriere des 24-Jährigen. Dass er gegenüber der Konkurrenz aufzuholen hat, steht außer Frage. „Ich glaube, dass ich die Kraft in der Kraftkammer schnell wieder aufholen kann. Ausdauer könnte etwas dauern. Technisch denke ich, dass ich mit meiner Routine nicht viel verliere.“
Aktuell ist er gespannt, wie sein Körper darauf reagieren wird, wenn bei der Landung die mechanischen Kräfte auf das verletzte Gelenk wirken. Hinzu komme die mentale Komponente. „Es braucht auf alle Fälle Selbstvertrauen und Vertrauen in den Körper, dass alles hält. Es kann sein, dass ich fünf Sprünge brauche und das Vertrauen wieder da ist. Es kann aber auch sein, dass ich 50 brauche“, sagte Lamparter. „Das sind alles Fragezeichen aktuell. Ich nehme es Schritt für Schritt.“
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