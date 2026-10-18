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50 Meter über Hang

Mehrere Überschläge: Senior (85) stürzt mit Pkw ab

Tirol
18.10.2026 09:00
Symbolfoto
Symbolfoto(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Manuel Schwaiger
Von Manuel Schwaiger

Fataler Unfall in Fieberbrunn im Tiroler Bezirk Kitzbühel! Ein abgestelltes Auto geriet plötzlich ins Rollen und stürzte 50 Meter über einen Hang ab. Zu dem Zeitpunkt befand sich der Großvater (81) des 31-jährigen Lenkers an Bord.

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Zu dem folgenschweren Unfall kam es am Samstag gegen 15 Uhr. Ein Einheimischer (36) war in Fieberbrunn damit beschäftigt, einen Anhänger hinter seinem abgestellten Auto zu entfernen. „Im Fahrzeug befand sich der 81-jährige Großvater auf dem Beifahrersitz“, heißt es von der Polizei.

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Lenker wollte Absturz noch verhindern
Aus noch unbekannter Ursache geriet das Auto plötzlich ins Rollen. „Der 36-Jährige versuchte noch, in den Pkw zu gelangen, um einen Absturz über den Hang zu verhindern.“

Dieser Versuch scheiterte jedoch, woraufhin das Auto samt dem Großvater sich mehrmals überschlagend 50 Meter abstürzte. Dabei zog sich der 81-Jährige schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte lieferten den Senior in das Bezirkskrankenhaus St. Johann ein.

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