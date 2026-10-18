Mehrere Überschläge: Senior (85) stürzt mit Pkw ab

Zu dem folgenschweren Unfall kam es am Samstag gegen 15 Uhr. Ein Einheimischer (36) war in Fieberbrunn damit beschäftigt, einen Anhänger hinter seinem abgestellten Auto zu entfernen. „Im Fahrzeug befand sich der 81-jährige Großvater auf dem Beifahrersitz“, heißt es von der Polizei.