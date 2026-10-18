Zahnärzte-Mangel: Steirern droht Versorgungslücke

Bei vier Stellen besteht Hoffnung

Die Stellungnahme ging als Antwort auf eine Petition zur Absicherung des Ambulatoriums an das Parlament. Initiiert hatte diese der Liezener SPÖ-Nationalratsabgeordnete Mario Lindner. Die Zahlen der Kammer geben ihm Rückenwind: Von 26 im Stellenplan vorgesehenen Kassen-Zahnarztstellen sind derzeit nur 16 besetzt. Bei vier der zehn unbesetzten Stellen gibt es zwar grundsätzlich Bewerber, allerdings haben diese ihren Dienstantritt bislang aufgeschoben. Ob und wann sie ihre Arbeit aufnehmen, könne die Kammer nicht abschätzen.