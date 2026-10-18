Wie Welser Gastwirt auf anonyme Wutbriefe reagiert

„Liebesbriefe“ der speziellen Art wurden zuletzt mehrfach im Obermair’s Wirtshaus in Wels hinterlassen. Allerdings waren die Zeilen nicht auf nach Rosen duftendem Papier verfasst, sondern mit Bleistift auf einem Bierblock. Und auch der Text war wenig liebevoll. Vielmehr brachte ein weiblicher Gast seinen Ärger über vermeintlich schmutzige Toiletten und Salat zu Papier und hinterließ die Zeilen auf der Damentoilette des Gasthauses.