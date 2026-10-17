Halloween: Gruselstunden in Podersdorf am See

Die Tage werden kürzer, Zeit, dass Halloween am See Einzug hält. Am 22. Oktober geht es los.
Podersdorfs Halloween-Gruseltage stehen wieder vor der Tür – und wie sollte es anders sein: Sie sind noch größer und gespenstischer als im Vorjahr. Noch größere Gruselinstallationen, ein neuer Jahrmarkt und Feuerkunst treffen am Podobeach auf die mystische Herbststimmung des Neusiedler Sees.
Von Feuershows bis zur Tanzshow
Aber nicht nur die Installationen werden in diesem Jahr sicherlich wieder viele Gruselfreunde anlocken: Am Programm stehen auch wieder Feuershows, die schon im Sommer die Leute auf die Promenade ziehen. Am 24., 29. und 30. Oktober, jeweils um 19 Uhr, verbinden die Feuershows Spezialeffekte, Musik und ein Boden-Feuerwerk. Gerockt wird am 27. Oktober um 19 Uhr. Da treten nämlich die Parndorfer Hot Rock Dancers mit ihrer Halloween-Tanzshow auf. „Schauplatz aller Shows ist PODI’s Platzerl neben der Seerose“, so Podersdorf-Tourismus-Geschäftsführer Rene Lentsch.
Täglicher Gruselspaß bis zum 1. November
Ohne spezieller Show sind die Gruseltage natürlich täglich besuchbar – von 22. Oktober bis 1. November warten sie auf Angstfeste Besucher. Der Eintritt kostet 10, 50 Euro. Es gilt unter anderem das Grusellabyrinth zu bewältigen. Neu ist heuer der Gruseljahrmarkt mit Schießbude und dem Fahrgeschäft Tsunami. Beide sind aber separat zu bezahlen. Wer vor der Dämmerung anreisen will: Ab 24. Oktober finden täglich von 14 bis 16.30 Uhr Kreativ-Workshops und Kürbisbemalen statt.
Mehr darüber unter podersdorfamsee.at/events
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