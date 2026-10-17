Halloween: Gruselstunden in Podersdorf am See

Von Feuershows bis zur Tanzshow

Aber nicht nur die Installationen werden in diesem Jahr sicherlich wieder viele Gruselfreunde anlocken: Am Programm stehen auch wieder Feuershows, die schon im Sommer die Leute auf die Promenade ziehen. Am 24., 29. und 30. Oktober, jeweils um 19 Uhr, verbinden die Feuershows Spezialeffekte, Musik und ein Boden-Feuerwerk. Gerockt wird am 27. Oktober um 19 Uhr. Da treten nämlich die Parndorfer Hot Rock Dancers mit ihrer Halloween-Tanzshow auf. „Schauplatz aller Shows ist PODI’s Platzerl neben der Seerose“, so Podersdorf-Tourismus-Geschäftsführer Rene Lentsch.