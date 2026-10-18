Geräteschuppen und Garage in Brand: Ein Verletzter

Feueralarm in Klagenfurt! Zu einem Brand wurde in der Nacht auf Sonntag die Berufsfeuerwehr Klagenfurt alarmiert. Ein Geräteschuppen und eine Garage waren in der Nähe eines Wohnhauses in Flammen aufgegangen.
Beim Eintreffen der Feuerwehren stand der Geräteschuppen bereits in Vollbrand. Und das Feuer griff rasch auf die angrenzende Garage über. „Durch die enorme Wärmestrahlung drohte der Brand, auch auf das nahegelegene Wohnhaus überzugreifen“, erzählen die Einsatzkräfte. Sofort wurde eine Riegelstellung zum Schutz des Wohnhauses eingerichtet und gleichzeitig mit den Löschmaßnahmen am brennenden Geräteschuppen sowie an der Dachkonstruktion der Garage begonnen.
Schwieriger Löscheinsatz
Mehrere Atemschutztrupps standen im Einsatz. „Um auch die bereits in die Dachkonstruktion vorgedrungenen Flammen vollständig ablöschen zu können, mussten Teile der Dacheindeckung der Garage entfernt und die darunterliegende Konstruktion geöffnet werden.“
Durch das rasche Eingreifen konnte eine Brandausbreitung verhindert und das angrenzende Wohnhaus vor den Flammen geschützt werden. Der Geräteschuppen wurde jedoch vollständig zerstört, an der Garage entstand ein enormer Sachschaden, heißt es.
Hausbesitzer verletzt
Laut den Einsatzkräften wurde der Hausbesitzer bei den Löschversuchen leicht verletzt. Neben der Berufsfeuerwehr Klagenfurt standen auch die Freiwillige Feuerwehr Wölfnitz sowie die Freiwillige Feuerwehr Kalvarienberg im Einsatz.
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