Geräteschuppen und Garage in Brand: Ein Verletzter

Beim Eintreffen der Feuerwehren stand der Geräteschuppen bereits in Vollbrand. Und das Feuer griff rasch auf die angrenzende Garage über. „Durch die enorme Wärmestrahlung drohte der Brand, auch auf das nahegelegene Wohnhaus überzugreifen“, erzählen die Einsatzkräfte. Sofort wurde eine Riegelstellung zum Schutz des Wohnhauses eingerichtet und gleichzeitig mit den Löschmaßnahmen am brennenden Geräteschuppen sowie an der Dachkonstruktion der Garage begonnen.