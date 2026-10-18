Villachs Vallant isst zum Frühstück Geschnetzeltes

Die Kärntner sind in der ICE-Liga am Sonntag früh im Einsatz! Der VSV empfängt Pustertal schon um 13.30 Uhr – die Cracks müssen daher auch ihren Tagesablauf umstellen. Der KAC düste indes schon am Samstag nach Budapest, ist am Sonntag um 15.30 bei Ferencvaros zu Gast. Das zuletzt erfolgreiche Powerplay soll eine Waffe bleiben.