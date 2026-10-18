Villachs Vallant isst zum Frühstück Geschnetzeltes

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18.10.2026 07:57
Auf VSV-Verteidiger Thomas Vallant und Co. wartet am Sonntag ein „Frühschoppen“.
Auf VSV-Verteidiger Thomas Vallant und Co. wartet am Sonntag ein „Frühschoppen“.(Bild: GEPA)
Porträt von Marcel Santner
Porträt von Albert Kurka
Von Marcel Santner und Albert Kurka

Die Kärntner sind in der ICE-Liga am Sonntag früh im Einsatz! Der VSV empfängt Pustertal schon um 13.30 Uhr – die Cracks müssen daher auch ihren Tagesablauf umstellen. Der KAC düste indes schon am Samstag nach Budapest, ist am Sonntag um 15.30 bei Ferencvaros zu Gast. Das zuletzt erfolgreiche Powerplay soll eine Waffe bleiben.

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Kurios, das gab’s in der ICE-Liga noch nie! Neueinsteiger Mailand hatte gestern Szekesfehervar zu Gast, verlor knapp mit 3:4 nach Verlängerung. Und am heutigen Sonntag steigt exakt dasselbe Duell erneut in der Modestadt, um die Reisekosten zu minimieren.

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