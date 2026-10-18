Siedler greifen Konvoi von EU-Diplomaten an

Israels Außenminister Gideon Saar verurteilte den Angriff der Siedler, er bezeichnete die Täter als „Randalierer“. Die Strafverfolgungsbehörden arbeiteten daran, die Angreifer zu identifizieren und vor Gericht zu stellen. Saar nannte es bedauerlich, dass der Besuch nicht im Voraus mit der Armee abgestimmt worden sei.

Das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sprach dagegen von einem „mutmaßlichen Angriff auf europäische Diplomaten“. Schwere Vorwürfe erforderten überzeugende Beweise. Die Bilder allein reichten nicht aus, um den vollständigen Ablauf der Ereignisse oder die individuelle Verantwortung zu klären. Diese Umstände würden weiterhin untersucht.