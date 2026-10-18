Morgenstern: „Wir werden ihn nicht mehr finden“

Mysteriöser Heli-Coup

Es war ein nicht alltäglicher Diebstahl, der sich Ende September in Salzburg ereignet hat: In einer mondhellen Nacht schlugen Kriminelle eiskalt zu, brachen in den Hangar des Flugplatzes in Mauterndorf ein und ergriffen mit einem Helikopter, der von Morgenstern betrieben wird und Unternehmer Manuel Aster gehört, die Flucht.