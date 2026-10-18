Nächste Gala! Lionel Messi weiter auf Rekordkurs

Mit zwei weiteren Toren und einer Vorlage ist Lionel Messi in der Major League Soccer weiter auf Rekordkurs.
Beim 3:1 von Inter Miami gegen Atlanta United traf der argentinische Superstar in der zweiten Spielhälfte binnen vier Minuten doppelt.
Er kommt in dieser Saison auf 25 Tore und steht damit an der Spitze der Torjägerliste. Insgesamt war er bereits an 40 Toren beteiligt.
Vela muss zittern
Zum Rekord von Carlos Vela aus der Saison 2019 fehlen ihm bei noch vier Hauptrundenspielen vor den Play-offs nur noch neun Torbeteiligungen. Die Play-offs hat Miami bereits sicher.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.