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An 40 Toren beteiligt

Nächste Gala! Lionel Messi weiter auf Rekordkurs

Fußball International
18.10.2026 07:37
Lionel Messi ist nicht zu stoppen
Lionel Messi ist nicht zu stoppen(Bild: AFP/KEVIN C. COX)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mit zwei weiteren Toren und einer Vorlage ist Lionel Messi in der Major League Soccer weiter auf Rekordkurs. 

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Beim 3:1 von Inter Miami gegen Atlanta United traf der argentinische Superstar in der zweiten Spielhälfte binnen vier Minuten doppelt.

Er kommt in dieser Saison auf 25 Tore und steht damit an der Spitze der Torjägerliste. Insgesamt war er bereits an 40 Toren beteiligt.

Vela muss zittern
Zum Rekord von Carlos Vela aus der Saison 2019 fehlen ihm bei noch vier Hauptrundenspielen vor den Play-offs nur noch neun Torbeteiligungen. Die Play-offs hat Miami bereits sicher.

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