LIVE: Holt rot-weiß-rotes Duo Titel in Shanghai?

„Es war ein nervenaufreibendes Match. Wir sind nicht so gut gestartet, waren mit einem Break hinten. Aber das sind wir schon gewöhnt, wir sind ruhig geblieben und konnten das Rebreak machen. Ab dem Zeitpunkt waren wir das bessere Team, konnten unser Spiel gut durchziehen und den Schwung in den zweiten Satz mitnehmen“, sagte Oberleitner. Auch wenn es im zweiten Satz zwischendurch eng wurde, so wurden die Chancen genützt. „Hoffen wir, dass wir im Finale noch einmal eine gute Leistung bringen“, meinte Miedler.