Zaun durchbrochen
Erneuter Sicherheitsalarm am Flughafen Leipzig
Nach der Meldung über ein Loch im Zaun des Flughafens Leipzig ist erneut Sicherheitsalarm ausgelöst worden. Die Nordpiste ist gesperrt. Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei stehen im Einsatz.
Nach bisherigen Ermittlungen hat mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Fahrzeug den Sicherheitszaun des Geländes in der Nacht auf Sonntag durchbrochen, wie die Polizeidirektion Leipzig mitteilte. Die Polizei suchte daraufhin das Areal ab. Dabei seien zunächst weder unberechtigte Personen noch verdächtige Gegenstände gefunden worden. Die Suche solle im Laufe des Tages mit zusätzlichen Kräften fortgesetzt werden.
Der Vorfall weckt Erinnerungen an einen versuchten Anschlag auf denselben Flughafen am 4. August. Damals waren Drohnenteile und Sprengstoff auf dem Flugfeld in der Nähe von ukrainischen Transportflugzeugen des Typs Antonow entdeckt worden. Die deutsche Regierung machte Russland für diesen mutmaßlichen Sabotageversuch verantwortlich.
Innenminister Alexander Dobrindt erklärte, die Ermittlungen belegten eine russische Verantwortung. Deutschland warnte vor weiteren eskalierenden hybriden Angriffen Russlands auf die kritische Infrastruktur in Deutschland.
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