Erneuter Sicherheitsalarm am Flughafen Leipzig

Der Vorfall weckt Erinnerungen an einen versuchten Anschlag am Flughafen Leipzig am 4. August. Damals sind Drohnenteile und Sprengstoff auf dem Flugfeld in der Nähe von ukrainischen Transportflugzeugen des Typs Antonow (siehe oben) entdeckt worden. (Bild: AFP/JOHN MACDOUGALL)