Tirol: Mit Eisenstange Opfer (45) am Kopf verletzt

Wild zu ging es in Völs im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land. Drei Männer gerieten in einen heftigen Streit, der bald darauf völlig eskalierte. Ein noch unbekannter Angreifer attackierte eines seiner Opfer auch mit einer Eisenstange.
Zugetragen haben sich die wilden Szenen in der Nacht auf Samstag gegen 1.20 Uhr. In Völs gerieten mehrere Personen in einen heftigen verbalen Streit. Bald darauf wurde von den Beteiligten zur Gewalt gegriffen. „Ein bislang unbekannter Täter verpasste einem 53-jährigen Bosnier zwei Faustschläge gegen den Kopf, wodurch dieser gegen den Boden stieß“, schildern die Ermittler der Polizei.
Beide Opfer ins Krankenhaus gebracht
Doch damit war es noch nicht genug. Wenig später schnappte sich der Angreifer eine Eisenstange, mit der er einem 45-jährigen Serben gegen den Kopf schlug. „Das Opfer erlitt durch die Attacke eine Platzwunde“, so die Beamten.
Sowohl der 53-Jährige als auch der 45-Jährige wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Die Ausforschungen nach dem unbekannten Täter laufen noch.
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