Tirol: Mit Eisenstange Opfer (45) am Kopf verletzt

Zugetragen haben sich die wilden Szenen in der Nacht auf Samstag gegen 1.20 Uhr. In Völs gerieten mehrere Personen in einen heftigen verbalen Streit. Bald darauf wurde von den Beteiligten zur Gewalt gegriffen. „Ein bislang unbekannter Täter verpasste einem 53-jährigen Bosnier zwei Faustschläge gegen den Kopf, wodurch dieser gegen den Boden stieß“, schildern die Ermittler der Polizei.