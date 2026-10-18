Lenkerin rast mit Pickup über Fußballplatz: 2 Tote

Das Unglück ereignete sich am Samstagnachmittag im Stryker Soccer Complex. Laut Polizei wurden die Verletzten, darunter Kinder und Erwachsene zwischen fünf und 68 Jahren, in umliegende Spitäler gebracht. Ihre Verletzungen waren demnach nicht lebensbedrohlich. Die 34-jährige Lenkerin, die mit zwei Minderjährigen in ihrem Fahrzeug unterwegs war, wurde festgenommen. Sie zeigt sich den Angaben zufolge kooperativ.