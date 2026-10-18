Tragödie in den USA
Lenkerin rast mit Pickup über Fußballplatz: 2 Tote
Ein Pickup ist während eines Jugend-Fußballspiels in Wichita im US-Bundesstaat Kansas auf das Spielfeld gerast und hat mehrere Menschen erfasst. Ein sechsjähriger Bub und ein 35-jähriger Mann kamen ums Leben, elf weitere Personen wurden verletzt.
Das Unglück ereignete sich am Samstagnachmittag im Stryker Soccer Complex. Laut Polizei wurden die Verletzten, darunter Kinder und Erwachsene zwischen fünf und 68 Jahren, in umliegende Spitäler gebracht. Ihre Verletzungen waren demnach nicht lebensbedrohlich. Die 34-jährige Lenkerin, die mit zwei Minderjährigen in ihrem Fahrzeug unterwegs war, wurde festgenommen. Sie zeigt sich den Angaben zufolge kooperativ.
Ein Augenzeugenvideo von dem tragischen Zwischenfall:
Bürgermeisterin: „Heute ist ein herzzerreißender Tag“
Warum die 34-Jährige auf das Spielfeld gefahren ist, ist noch nicht bekannt. Die Lenkerin zeigt sich den Angaben zufolge gegenüber den Behörden kooperativ. Die Stadt Wichita zeigte sich tief erschüttert. „Heute ist ein herzzerreißender Tag für Wichita“, erklärte Bürgermeisterin Lily Wu.
Familien seien gekommen, um ihren Kindern beim Fußball zuzusehen – niemand habe sich eine solche Tragödie vorstellen können. Sämtliche Veranstaltungen auf der Sportanlage wurden vorerst abgesagt.
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