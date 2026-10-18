So teuer kommt Sexspielzeug im Polizeigefängnis

Heute geht viel nicht mehr, was früher gegangen ist – aber diese Aktion wäre wohl auch vor 20 Jahren zu viel gewesen. Bei der Geschichte spielen eine Uniform und ein Sexspielzeug die Hauptrollen, der Ort der Handlung regt normal vermutlich nicht zu anstößigen Gedanken an – und das Ende war beinahe ein Drama. Die belästige Kollegin wurde zur Retterin, teuer wird es dennoch.
Das Ende des Dramas wurde bei der Bundesdisziplinarkommission am Attersee in zwei Akten aufgeführt – denn es brauchte wegen Zeugeneinvernahmen zwei Verhandlungstage, um zu einem Urteil zu kommen, das beinahe den Jobverlust des Beamten zur Folge gehabt hätte.
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