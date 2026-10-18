Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gegen die Roten Bullen

Die Defensive ist Altachs Schlüssel zum Erfolg

Vorarlberg
18.10.2026 08:55
Keine Kompromisse bei Filip Milojevic und der Altacher Abwehr.
Keine Kompromisse bei Filip Milojevic und der Altacher Abwehr.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Elred Faisst
Von Elred Faisst

Zuletzt feierten die Altacher einen erlösenden 3:0-Sieg gegen Wolfsberg, nun müssen sie in Salzburg antreten. Gegen die Mozartstädter haben die Rheindörfler seit vier Spielen nicht mehr verloren. Coach Ognjen Zaric weiß: „Wir müssen mehr als 100 Prozent auf den Platz bringen“.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wie gut den Altachern der Erfolg gegen Wolfsberg getan hat, war in jedem Gespräch nach dem 3:0 zu spüren. Der heutige Gegner ist mit den Kärntnern aber nicht vergleichbar.

Allerdings zeigt ein Blick auf die letzten vier Duelle mit RB Salzburg, dass die Rheindörfler kein einziges verloren haben. Drei Remis und der 1:0-Erfolg im ÖFB-Cuphalbfinale in Verbindung mit dem Erfolg vom letzten Sonntag haben das Selbstvertrauen der Vorarlberger deutlich gesteigert. Trotz allem Optimismus weiß die Zaric-Elf um die Schwere der Aufgabe. „Wir müssen mehr als 100 Prozent auf den Platz bringen“, sagt der Trainer selbst.

Ein wenig Glück nötig
Die Mozartstädter haben in acht Spielen nur vier Gegentore erhalten. Das spricht nicht unbedingt für die in der Offensive oft sehr wankelmütigen Ländle-Truppe. Und der Weg zum Erfolg führt ohnehin nur über eine starke Defensive: „Wir werden gegen Salzburg gut verteidigen müssen, das ist nicht neu. Zudem hoffe ich, dass unsere beiden Raketen im Angriff das eine oder andere Mal zünden werden. Und ganz ehrlich, ein wenig Glück wird man auch haben müssen, um in Salzburg bestehen zu können“, sagt Spielmacher Patrick Greil, der selbst wieder auf einen Torerfolg brennt. Zuletzt hat er sechs Spiele in Folge nicht getroffen.

Lesen Sie auch:
Altachs Ismail Tajouri im Duell mit Salzburgs Naby Keita – im März 2015 machte Tajouri das ...
Ismail Tajouri
Altacher Goldtorschütze wurde zum Weltenbummler
17.10.2026
Sport Tv Logo
Es ist nicht lange her
Als Altach zum Albtraum für die Bullen wurde
17.10.2026
Sport Tv Logo
Erster Liga-Doppelpack
So ist Ousmane Diawara Altachs heißeste Tor-Aktie
13.10.2026

Torhüter Dejan Stojanovic hat noch einen anderen Aspekt im Auge: „Wir müssen als Team, als Einheit auftreten, dann ist für uns alles möglich.“ Nach 4243 Tagen ohne Sieg in Salzburg ist für Altach heute wieder einmal einer fällig!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
18.10.2026 08:55
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
8° / 11°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
10° / 15°
Symbol wolkig
Dornbirn
10° / 13°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
10° / 14°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

An ligurischer Küste
Großer Thunfisch jagt Mann Riesenschreck ein
Dramatische Kulisse
Skopje: Sonnenuntergang färbt Himmel spektakulär
In Bielefeld sind drei junge Männer bei einem bewaffneten Streit zwischen zwei Gruppen verletzt ...
Streit mit Waffen
Drei Verletzte bei Schüssen in Bielefeld
Die deutsche Arbeitsministerin Bärbel Bas ist zurückgetreten.
„Öffentliche Angriffe“
Deutsche Bärbel Bas tritt als Ministerin zurück
In New York haben ICE-Beamte auf einen Mann in seinem Auto geschossen. Daraufhin gingen Menschen ...
War mit Kind unterwegs
ICE-Beamte schossen in New York auf Autofahrer
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Gewinnspiele
Das große „Krone“-Vignettenbingo 2026
95.104 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 digitalen Pkw-Jahresvignetten.
Wirtschaft
Diese Firma will Ardo-Bauern im Marchfeld helfen!
86.645 mal gelesen
Krone Plus Logo
Diese Fabrik im niederösterreichischen Leopoldsdorf könnte künftig für die ...
Außenpolitik
Trump erwägt Abwurf der „Mutter aller Bomben“
77.234 mal gelesen
Die GBU-43/B gilt als die „Mutter aller Bomben“ bezeichnet. 
Innenpolitik
Zukunftsdepot ab 1. Juli, 16 Milliarden für Unis
804 mal kommentiert
Die Regierungsspitze präsentiert die Ergebnisse nach dem „Arbeitstreffen“.
Außenpolitik
Politologe sieht „dunkelsten Moment“ für Ukrainer
670 mal kommentiert
Während die Zivilbevölkerung weiter leidet, lockert US-Präsident Trump die Sanktionen gegen ...
Außenpolitik
„In einem Krieg ist die NATO Russland überlegen“
640 mal kommentiert
Alexus G. Grynkewich ist Oberbefehlshaber der NATO-Truppen in Europa. Er argumentierte, Moskau ...
Mehr Vorarlberg
Gegen die Roten Bullen
Die Defensive ist Altachs Schlüssel zum Erfolg
Krone Plus Logo
Islamismus im Fokus
„Social Media ist das wichtigste Tool für Extreme“
Gefährlicher Streich
Kinder werfen Steine von Autobahnbrücke
Bundesliga im Ticker
Salzburg gegen Altach ab 14.30 Uhr LIVE
Schwerer Unfall
91-jähriger Fußgänger von Linienbus erfasst
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf