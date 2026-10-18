Die Defensive ist Altachs Schlüssel zum Erfolg

Zuletzt feierten die Altacher einen erlösenden 3:0-Sieg gegen Wolfsberg, nun müssen sie in Salzburg antreten. Gegen die Mozartstädter haben die Rheindörfler seit vier Spielen nicht mehr verloren. Coach Ognjen Zaric weiß: „Wir müssen mehr als 100 Prozent auf den Platz bringen“.
Wie gut den Altachern der Erfolg gegen Wolfsberg getan hat, war in jedem Gespräch nach dem 3:0 zu spüren. Der heutige Gegner ist mit den Kärntnern aber nicht vergleichbar.
Allerdings zeigt ein Blick auf die letzten vier Duelle mit RB Salzburg, dass die Rheindörfler kein einziges verloren haben. Drei Remis und der 1:0-Erfolg im ÖFB-Cuphalbfinale in Verbindung mit dem Erfolg vom letzten Sonntag haben das Selbstvertrauen der Vorarlberger deutlich gesteigert. Trotz allem Optimismus weiß die Zaric-Elf um die Schwere der Aufgabe. „Wir müssen mehr als 100 Prozent auf den Platz bringen“, sagt der Trainer selbst.
Ein wenig Glück nötig
Die Mozartstädter haben in acht Spielen nur vier Gegentore erhalten. Das spricht nicht unbedingt für die in der Offensive oft sehr wankelmütigen Ländle-Truppe. Und der Weg zum Erfolg führt ohnehin nur über eine starke Defensive: „Wir werden gegen Salzburg gut verteidigen müssen, das ist nicht neu. Zudem hoffe ich, dass unsere beiden Raketen im Angriff das eine oder andere Mal zünden werden. Und ganz ehrlich, ein wenig Glück wird man auch haben müssen, um in Salzburg bestehen zu können“, sagt Spielmacher Patrick Greil, der selbst wieder auf einen Torerfolg brennt. Zuletzt hat er sechs Spiele in Folge nicht getroffen.
Torhüter Dejan Stojanovic hat noch einen anderen Aspekt im Auge: „Wir müssen als Team, als Einheit auftreten, dann ist für uns alles möglich.“ Nach 4243 Tagen ohne Sieg in Salzburg ist für Altach heute wieder einmal einer fällig!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.