Die Defensive ist Altachs Schlüssel zum Erfolg

Ein wenig Glück nötig

Die Mozartstädter haben in acht Spielen nur vier Gegentore erhalten. Das spricht nicht unbedingt für die in der Offensive oft sehr wankelmütigen Ländle-Truppe. Und der Weg zum Erfolg führt ohnehin nur über eine starke Defensive: „Wir werden gegen Salzburg gut verteidigen müssen, das ist nicht neu. Zudem hoffe ich, dass unsere beiden Raketen im Angriff das eine oder andere Mal zünden werden. Und ganz ehrlich, ein wenig Glück wird man auch haben müssen, um in Salzburg bestehen zu können“, sagt Spielmacher Patrick Greil, der selbst wieder auf einen Torerfolg brennt. Zuletzt hat er sechs Spiele in Folge nicht getroffen.