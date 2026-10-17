Papst Leo darf noch heute das Spital verlassen

Genau wie Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin hoffen viele, „dass sich die Situation bald klärt und der Heilige Vater wieder an die Arbeit gehen und sein Pontifikat fortsetzen kann“, wie er. Parolins Prognose für die Südamerikareise: „Wenn alles gut läuft und sich die Situation so entwickelt, wie ursprünglich angenommen, dann wird die Reise stattfinden.“ Die Tatsache, dass der Vatikan inzwischen entschieden hat, welche Journalisten, die sich zur Mitreise im Papstflieger beworben hatten, dabei sein werden, könnte dafür sprechen.