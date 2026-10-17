Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Lugenkrebs-OP

Papst Leo darf noch heute das Spital verlassen

Außenpolitik
17.10.2026 11:59
Papst Leo XIV. darf das Krankenhaus wieder verlassen.
Papst Leo XIV. darf das Krankenhaus wieder verlassen.(Bild: AFP/ELISABETTA TREVISAN)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Gute Nachrichten aus Rom: Papst Leo XIV. darf – nur nach seiner Lungenkrebs-OP – bereits am heutigen Samstag die Gemelli-Poliklinik wieder in Rom verlassen. Somit kann der Pontifex am Sonntag das Angelusgebet vom Apostolischen Palast aus sprechen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Unter Berücksichtigung der Blutuntersuchungen, der am Samstagmorgen durchgeführten Röntgenuntersuchung des Brustkorbs und des klinischen Gesamtzustands wurde der Heilige Vater als ausreichend gesund für die Entlassung aus dem Krankenhaus eingestuft“, teilten die behandelnden Ärzte mit.

Am vergangenen Sonntag hatte der 71-jährige Pontifex überraschend angekündigt, dass er sich wegen eines Knotens in der Lunge im frühen Stadium einer Operation unterziehen müsse. Der bösartige Tumor wurde anschließend als Adenokarzinom identifiziert.

Wie geht es mit dem Papst nun weiter?
Viele denken nun schon daran, wie es nach seiner Entlassung weitergehen wird. Als nächste große Termine stehen für ihn die Teilnahme am 40. Jahrestag des interreligiösen Friedensgebets in Assisi am 27. Oktober bevor. Vor allem stellt sich die Frage, ob er die Südamerikareise vom 6. bis 17. November nach Uruguay, Argentinien und Peru wird antreten können.

Genau wie Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin hoffen viele, „dass sich die Situation bald klärt und der Heilige Vater wieder an die Arbeit gehen und sein Pontifikat fortsetzen kann“, wie er. Parolins Prognose für die Südamerikareise: „Wenn alles gut läuft und sich die Situation so entwickelt, wie ursprünglich angenommen, dann wird die Reise stattfinden.“ Die Tatsache, dass der Vatikan inzwischen entschieden hat, welche Journalisten, die sich zur Mitreise im Papstflieger beworben hatten, dabei sein werden, könnte dafür sprechen.

Lesen Sie auch:
Papst Leo feiert Messe in der Gemelli-Klinik.
Auf Genesungskurs
Erste Fotos von Papst Leo nach der Operation
16.10.2026
Nach Krebs-OP
Papst appelliert an Putin: Waffenruhe!
17.10.2026
Wenige Eingeweihte
Diagnose Krebs: Wusste Papst schon früher davon?
15.10.2026

„Ziemlich gelassene Stimmung“ im Vatikan
Im Vatikan herrscht laut Parolin „eine ziemlich gelassene Stimmung“. Rein äußerlich nehmen die Dinge dort ihren gewohnten Lauf. Rund um den Obelisk auf dem Petersplatz sind schon Absperrungen für die Weihnachtskrippe aufgebaut. Denn in nicht einmal zwei Monaten soll die Krippenlandschaft samt Christbaum dort weihnachtliche Freude bringen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
17.10.2026 11:59
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

An ligurischer Küste
Großer Thunfisch jagt Mann Riesenschreck ein
Dramatische Kulisse
Skopje: Sonnenuntergang färbt Himmel spektakulär
In Bielefeld sind drei junge Männer bei einem bewaffneten Streit zwischen zwei Gruppen verletzt ...
Streit mit Waffen
Drei Verletzte bei Schüssen in Bielefeld
Die deutsche Arbeitsministerin Bärbel Bas ist zurückgetreten.
„Öffentliche Angriffe“
Deutsche Bärbel Bas tritt als Ministerin zurück
In New York haben ICE-Beamte auf einen Mann in seinem Auto geschossen. Daraufhin gingen Menschen ...
War mit Kind unterwegs
ICE-Beamte schossen in New York auf Autofahrer
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Tod durch Notstromgerät: Paar stirbt in Haus
117.569 mal gelesen
Ein Notstromaggregat kann innerhalb weniger Minuten zum Tod führen, wenn es in geschlossenen ...
Gewinnspiele
Das große „Krone“-Vignettenbingo 2026
86.704 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 digitalen Pkw-Jahresvignetten.
Champions League
LASK geht bei Tor-Spektakel gegen Liverpool unter
85.324 mal gelesen
Bradley Barcola traf gegen den LASK im Triplepack.
Innenpolitik
Kickl tobte, scheiterte aber mit Misstrauensantrag
1052 mal kommentiert
Kickl erachtet die Dreierkoalition für nicht mehr handlungsfähig.
Österreich
Neue E-Card-Gebühr trifft Millionen Pensionisten
725 mal kommentiert
Auf den Konten zahlreicher Österreich landet im November weniger Geld – Grund dafür ist die ...
Außenpolitik
„In einem Krieg ist die NATO Russland überlegen“
629 mal kommentiert
Alexus G. Grynkewich ist Oberbefehlshaber der NATO-Truppen in Europa. Er argumentierte, Moskau ...
Mehr Außenpolitik
Polnischer Minister:
„USA gaben seit 2025 keinen Cent für Ukraine aus“
Nach Lugenkrebs-OP
Papst Leo darf noch heute das Spital verlassen
Betrifft Energiesektor
Trump setzt beschlossene Russland-Sanktionen aus
Brief an Regierung
Uni-Budgets: Jetzt schlagen auch Länder Alarm
Nach Krebs-OP
Papst appelliert an Putin: Waffenruhe!
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf