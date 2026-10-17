„USA gaben seit 2025 keinen Cent für Ukraine aus“

Trump weist Verantwortung für Starlink-Ausfälle von sich

Sikorski hatte zuvor via X mit einem Seitenhieb auf Musk gefragt: „Hey, Elon Musk, großer Mann, spielst du schon wieder Politik mit deinen Produkten?“ Das von Musks Unternehmen SpaceX betriebene Satellitennetz spielt eine wichtige Rolle bei der Kommunikation der ukrainischen Streitkräfte an der Front. Nach Angaben aus Kiew ist das Satellitennetz auch für die Steuerung von Drohnen und für die Drohnenabwehr wichtig. Nach ukrainischen Angaben war Starlink in der Nacht zum Mittwoch stark eingeschränkt worden. Dies habe ukrainische Angriffe scheitern lassen. Nach einem Appell von Präsident Selenskyj an den US-Milliardär meldete die Ukraine dann eine Verbesserung der Verbindungen.